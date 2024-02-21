Lahey'de soykırım ve ilhak davası devam ederken terör devleti İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Yıllardır abluka altında olan ve 7 Ekim'den bu yana tam manasıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline gelen Gazze'de siviller sadece soykırım ordusunun saldırılarıyla değil, açlıktan ölme riski ile de karşı karşıya. 750 BİN KİŞİ İÇİN ÖLÜM CEZASI BM Gıda Kurumu, Gazze'de sivil düzenin çökmesini gerekçe göstererek Gazze'nin kuzeyine yardım dağıtımını durdurdu. BM Gıda Kurumu'ndan yapılan açıklamada bölgeye yardım ulaştıran kişilerin güvenliğinin sağlanması gerektiği bildirildi. BM Gıda Kurumu'nun duyurusunun ardından Gazze hükümetinin medya ofisi, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) kuzey Gazze'ye yaptığı yardımın durdurulmasının 750.000 kişi için "ölüm cezası" olacağını söyledi. ÇOCUK ÖLÜMLERİNDE PATLAMA UNICEF, Gazze'nin "Filistin topraklarında zaten dayanılmaz düzeydeki çocuk ölümlerini daha da artıracak önlenebilir çocuk ölümlerinde bir patlamaya tanık olmaya hazır olduğunu" söyledi ve soykırımcı İsrail'in saldırılarına karşı uyarıda bulundu. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler: 07.05 BM gıda kurumu, İsrail'in açtığı ateşin yanı sıra halk arasında şiddetli açlığın yaşandığı bölgede "sivil düzenin çökmesi nedeniyle tam bir kaos ve şiddet" yaşandığını gerekçe göstererek kuzey Gazze'ye yardım dağıtımını durdurdu. Salı günü yapılan son askıya alma, İsrail'in bölgeye yönelik yıkıcı savaşının ortasında Ekim ayının sonundan bu yana neredeyse tamamen yardımın kesildiği kuzey Gazze'de açlık korkusunu artırdı. BM'nin Dünya Gıda Programı (WFP), "kritik gıda yardımının ulaştırılmasında ve bu yardımı alan kişilerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini" söyledi. FİLİSTİN'İN KÜLTÜREL MİRASINA DA GÖZ KOYDULAR 06.50 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistin anıtını buldozerle hedef aldı. İsrail askeri güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sivil altyapısını ve kültürel mirasını yok etmeye devam ediyor. Soykırımcı İsrail askeri, Batı Şeria'daki Tubas şehrinin güneyindeki Tammoun kasabasında trafik kavşağının ortasında öldürülen Filistinlilerin anısına dikilen bir anıtı yıkmaya çalışırken yakalandı. Kasım ayında İsrail askeri buldozerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkarem'de eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın anıtını yıkmıştı. Uluslararası hukuk uzmanlarına göre, bir çatışma sırasında kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesi savaş suçu teşkil edebilir. 20 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR... GAZZE'YE YARDIMLAR DURUYOR 16.12 BM Dünya Gıda Programı, güvenli dağıtıma izin veren koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları kesmesinin Gazze'dekilerin yanı sıra Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki yüz binlerce Filistinli mülteciye yardımları da etkileyeceğini belirtti. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, İsrail'in iddialarını gerekçe göstererek, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları dondurmasının sonuçlarına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bağışçıların fonlarını dondurmasının sonuçları, yalnızca Gazze Şeridi'ndeki büyük insani ihtiyaca yanıt verme yeteneğimizi etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda okullarımızda yüz binlerce kız ve erkek çocuğunun bulunduğu ve Ajansın 2 milyon Filistinli mülteciye temel sağlık hizmeti sağladığı Batı Şeria, Doğu Kudüs, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerine de darbe vuracak. 13.01 Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son 24 saatte en az 103 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 7 Ekim'den bu yana 29 bin 195'e çıktı. Bakanlık, Telegram kanalında İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı harekatını başlatmasından bu yana 69 bin 170 kişinin yaralandığını söyledi. İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bazı yaralılara ve enkaz altında kalanlara ulaşmasını engellediği belirtilirken Gazze'de ailelere yönelik "dokuz katliam" yapıldığı belirtildi. 12.16 Hizbullah: Ramim kışlası civarında toplanan İsrail düşman askerlerini füzelerle hedef aldık ve doğrudan isabet sağladık. 12.07 El Cezire Filistin, Yukarı Celile'deki Arap Al-Aramsha'da sirenler çaldığını bildirdi. GAZZE'NİN DOĞUSUNDA AĞIR BOMBARDIMAN 10.57 Gazze'nin doğusundaki Zeytun ve Şucaye mahallelerinin ağır bombardıman altında olduğu bildirildi. Bölge sakinlerinin Gazze'nin ana otoyolu olan Salah al-Din Caddesi üzerinden batı Han Yunus'taki el-Mawasi bölgesine tahliye edilmesi emrediliyor. Bombalama bu iki mahallede kalan konut binalarını hedef alıyor ve daha fazla yer değiştirmeye neden oluyor. Sokaklarda cesetlerin olduğu ve çok sayıda yaralı olduğu yönünde haberler var. 08.05 Soykırımcı İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısını bombaladı. El Cezire İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'un batısındaki bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi. 04.20 İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 29 bin hedefi savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu. 19 Şubat tarihinde yaşananlar... 15.43 BM Raportörleri: İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyuyoruz. KASSAM DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR 15.20 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki Al-Amal mahallesinde iki siyonist askeri keskin nişancılıkla öldürdüklerini ve Siyonist piyade kuvvetleriyle çatıştıklarını, onları öldürüp yaraladıklarını bildirdi. 13.10 İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi. Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlarla ve zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

09.10 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Nirim ve Nir Oz kibbutzlarında roket uyarı sirenleri çalındı. İsrail'in ulusal acil durum portalı Home Front Command tarafından yapılan uyarı, İsrail askeri tesisi olan Üçüncü Göz tesisi için de yapıldı. Uyarının neden yapıldığı veya roket atılıp atılmadığı konusunda netlik bulunmuyor. Geçen hafta Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik roket yağmuru atıldı, bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, sınır ötesi ateşin ancak Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla sona ereceğini söylüyor. 08.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesi'nde hastaları tedavi edebilen sadece 4 doktor kaldığını ve hastanenin işleyemeyecek durumda olduğunu belirtirken İsrail ise hastanenin haftalardır devam eden kuşatma sırasında faal kaldığını iddia etti.



İsrail'in Filistin'deki faaliyetleriyle ilgili koordinasyon ofisi (COGAT), Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nin, İsrail askerinin tıbbi tesisi haftalarca kuşatması boyunca işlevsel kaldığını iddia etti ve "Bilginize göre, Hamas görevlileri tıbbi personel olarak görevlendirilse de, Nasser hastanesi İsrail ordusunun tüm faaliyeti boyunca faaliyetteydi." ifadelerini kullandı. 18 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR... 16.23 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü bildirdi. 14.18 İsrail Yayın Kurumu: Hükümet, tek taraflı Filistin devletini tanımama yönündeki karar taslağını oy birliğiyle onayladı. "HAMAS FİLİSTİN HALKININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR" 12.01 Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye "Hamas, Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün İsrail'de diyalog kuracak bir ortağımız yok." şeklinde açıklama yaptı.