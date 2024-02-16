Venezuela’ya ABD ambargosu! Washington’da baskın düzenlediler! Maduro’nun BM’ye sömürgeci çıkışının ardından FBI harekete geçti

"DARBECİLERİN VE TERÖR GRUPLARININ ÖZEL HUKUK BÜROSU"
Gil, yaptığı açıklamada "Bu karar, bu kurumun tarafsız bir varlık göstermek şöyle dursun, ülkeye karşı sürekli komplo kuran darbecilerin ve terör gruplarının özel hukuk bürosu haline gelmesine yol açan, uygunsuz rolünden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.
BM KARARI O İSMİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GELDİ
Venezuela'nın BM İnsan Hakları Ofisi kararı, BM Komiseri'nin Venezuelalı tanınmış insan hakları avukatı ve askeri uzman Rocio San Miguel'in tutuklanmasını kınamasının ardından geldi. Peki, Rocio San Miguel kimdir ve neden tutuklandı?
ROCIO SAN MIGUEL KİMDİR?
Venezuela'da tanınmış bir insan hakları avukatı ve askeri uzman olan Rocio San Miguel, Control Ciudadano adlı kuruluşun başında bulunuyor. Miguel geçtiğimiz cuma günü kızı Miranda ile Miami'ye gitmeye hazırlanırken Maiquetta Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Pazar günü Başsavcılık tutuklamayı doğrularken pazartesi ise Miguel hakkındaki suçlamalar açıklanmıştı.
İnsan hakları avukatı ve askeri uzman Rocio San Miguel
BRAZALETE BLANCO! MADURO'YA SUİKAST Mİ DÜZENLEYECEKLERDİ?
Başsavcı Tarek William Saab, Pazar günü yaptığı açıklamada Rocio San Miquel'in, Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planlanan Brazalete Blanco operasyonu ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.
İspanyol El Pais gazetesi, tutuklamanın Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) tarafından yapıldığını be Miguel'in kızı Miranda'nın cuma günü serbest bırakıldığını bildirmişti.
Miguel'in tutuklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Rocio San Miguel'in gözaltına alınmasından ciddi endişe duyuyoruz ve Venezuela'da haksız yere gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Sivil topluma yönelik bu saldırılar çok ihtiyaç duyulan diyalog alanını kapatıyor." açıklamasını yapmıştı.
FBI VE GİZLİ SERVİS'TEN VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ'NE BASKIN
Miguel'in tutuklanması ve BM'den Venezuela'ya gelen tepkiyi, Maduro'nun Venezuela'daki BM İnsan Hakları Ajansı'nı ihraç etmesi takip ederken son olarak FBI ve ABD Gizli Servisi, Washington'da Venezuela Büyükelçisi'nin evine baskın düzenledi.
15 Şubat akşamı düzenlenen baskında FBI ajanları Venezuela Büyükelçisinin evini didik didik aradı.
ABD VENEZUELA UÇAĞINA EL KOYDU
Venezuela ile ABD arasındaki gerginlik devam ederken Başkan Maduro, Venezuela'ya ait kargo uçağının ABD ve Arjantin iş birliği ile çalındığını iddia etti. Basın mensuplarına konuşan Maduro, "Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımı ile ABD tarafından el konulduğunu belirtti.