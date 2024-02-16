Venezuela’ya ABD ambargosu! Washington’da baskın düzenlediler! Maduro’nun BM’ye sömürgeci çıkışının ardından FBI harekete geçti

Venezuela 'yı ekonomik ambargolarla abluka altına almaya ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'yu görevden ihraç etmeye çalışan ABD 'den yeni bir hamle daha geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ve Birleşik Devletler Gizli Servis görevlileri, Venezuela Büyükelçisinin Washington'daki konutuna baskın düzenledi.

15 Şubat gecesi düzenlene operasyonun birçok soru ve endişenin fitilini ateşlediği belirtiliyor. BNN Breaking'e göre bazı raporlar baskının tesise izinsiz giren bir kişiye yanıt olarak düzenlendiğini öne sürüyor. Öte yandan operasyonun arkasında daha farklı bir tablo da olabileceği belirtiliyor. Olayın perde arkasında ise Venezuela Başkanı Nicolas Maduro 'nun "sömürgecilik" çıkışı var.

VENEZUELA BM AJANSINI İHRAÇ ETTİ: SÖMÜRGECİ İÇİN 72 SAAT

Washington'daki baskın ile ilgili detaylar ortaya çıkarken aynı gün meydana gelen bir diğer hadise de dikkat çekti. Perşembe günü Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro hükümeti BM İnsan Hakları Ajansı'nı ihraç etti.

Başkan Nicolas Maduro, perşembe günü yerel Birleşmiş Milletler insan hakları ofisinin faaliyetlerini askıya aldı ve personeline 72 saat içinde ülkeyi terk etme emri verdi. Maduro hükümetinin kararını açıklayan Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yerel ofisini "sömürgeci ve istismarcı davranışlarla ve ülkede siyasi muhalefeti kışkırtmakla" suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro