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Venezuela’ya ABD ambargosu! Washington’da baskın düzenlediler! Maduro’nun BM’ye sömürgeci çıkışının ardından FBI harekete geçti

Venezuela’yı ambargolarla kontrol altına almaya çalışan ABD yeni bir operasyona daha başladı. Venezuela sömürgecilik karşıtı bir çıkış yapıp ülkedeki BM İnsan Hakları Ajansı’nı ihraç ederken FBI ve Birleşik Devletler Gizli Servis görevlileri Washington’da Venezuela Büyükelçisi’nin konutuna baskın düzenledi. Baskının ucu ise Maduro’ya suikast operasyonu ile ilişkilendirilen aktivist Rocio San Miguel’e kadar dayanıyor. Öte yandan Maduro Arjantin ve ABD’nin Venezuela’ya ait kargo uçağına el koyduğunu iddia ediyor. Peki, Venezuela ve ABD arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 11:30 Güncelleme 16 Şubat 2024, 12:05
Venezuela’ya ABD ambargosu! Washington’da baskın düzenlediler! Maduro’nun BM’ye sömürgeci çıkışının ardından FBI harekete geçti

Venezuela'yı ekonomik ambargolarla abluka altına almaya ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden ihraç etmeye çalışan ABD'den yeni bir hamle daha geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ve Birleşik Devletler Gizli Servis görevlileri, Venezuela Büyükelçisinin Washington'daki konutuna baskın düzenledi.

ABD'DE VENEZUELA BASKINI: SÖMÜRGECİLİK ÇIKIŞININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

15 Şubat gecesi düzenlene operasyonun birçok soru ve endişenin fitilini ateşlediği belirtiliyor. BNN Breaking'e göre bazı raporlar baskının tesise izinsiz giren bir kişiye yanıt olarak düzenlendiğini öne sürüyor. Öte yandan operasyonun arkasında daha farklı bir tablo da olabileceği belirtiliyor. Olayın perde arkasında ise Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun "sömürgecilik" çıkışı var.

VENEZUELA BM AJANSINI İHRAÇ ETTİ: SÖMÜRGECİ İÇİN 72 SAAT

Washington'daki baskın ile ilgili detaylar ortaya çıkarken aynı gün meydana gelen bir diğer hadise de dikkat çekti. Perşembe günü Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro hükümeti BM İnsan Hakları Ajansı'nı ihraç etti.

Başkan Nicolas Maduro, perşembe günü yerel Birleşmiş Milletler insan hakları ofisinin faaliyetlerini askıya aldı ve personeline 72 saat içinde ülkeyi terk etme emri verdi. Maduro hükümetinin kararını açıklayan Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yerel ofisini "sömürgeci ve istismarcı davranışlarla ve ülkede siyasi muhalefeti kışkırtmakla" suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

"DARBECİLERİN VE TERÖR GRUPLARININ ÖZEL HUKUK BÜROSU"

Gil, yaptığı açıklamada "Bu karar, bu kurumun tarafsız bir varlık göstermek şöyle dursun, ülkeye karşı sürekli komplo kuran darbecilerin ve terör gruplarının özel hukuk bürosu haline gelmesine yol açan, uygunsuz rolünden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

BM KARARI O İSMİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GELDİ

Venezuela'nın BM İnsan Hakları Ofisi kararı, BM Komiseri'nin Venezuelalı tanınmış insan hakları avukatı ve askeri uzman Rocio San Miguel'in tutuklanmasını kınamasının ardından geldi. Peki, Rocio San Miguel kimdir ve neden tutuklandı?

ROCIO SAN MIGUEL KİMDİR?

Venezuela'da tanınmış bir insan hakları avukatı ve askeri uzman olan Rocio San Miguel, Control Ciudadano adlı kuruluşun başında bulunuyor. Miguel geçtiğimiz cuma günü kızı Miranda ile Miami'ye gitmeye hazırlanırken Maiquetta Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Pazar günü Başsavcılık tutuklamayı doğrularken pazartesi ise Miguel hakkındaki suçlamalar açıklanmıştı.

İnsan hakları avukatı ve askeri uzman Rocio San Miguelİnsan hakları avukatı ve askeri uzman Rocio San Miguel

BRAZALETE BLANCO! MADURO'YA SUİKAST Mİ DÜZENLEYECEKLERDİ?

Başsavcı Tarek William Saab, Pazar günü yaptığı açıklamada Rocio San Miquel'in, Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planlanan Brazalete Blanco operasyonu ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.

İspanyol El Pais gazetesi, tutuklamanın Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) tarafından yapıldığını be Miguel'in kızı Miranda'nın cuma günü serbest bırakıldığını bildirmişti.

Miguel'in tutuklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Rocio San Miguel'in gözaltına alınmasından ciddi endişe duyuyoruz ve Venezuela'da haksız yere gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Sivil topluma yönelik bu saldırılar çok ihtiyaç duyulan diyalog alanını kapatıyor." açıklamasını yapmıştı.

FBI VE GİZLİ SERVİS'TEN VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ'NE BASKIN

Miguel'in tutuklanması ve BM'den Venezuela'ya gelen tepkiyi, Maduro'nun Venezuela'daki BM İnsan Hakları Ajansı'nı ihraç etmesi takip ederken son olarak FBI ve ABD Gizli Servisi, Washington'da Venezuela Büyükelçisi'nin evine baskın düzenledi.

15 Şubat akşamı düzenlenen baskında FBI ajanları Venezuela Büyükelçisinin evini didik didik aradı.

ABD VENEZUELA UÇAĞINA EL KOYDU

Venezuela ile ABD arasındaki gerginlik devam ederken Başkan Maduro, Venezuela'ya ait kargo uçağının ABD ve Arjantin iş birliği ile çalındığını iddia etti. Basın mensuplarına konuşan Maduro, "Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımı ile ABD tarafından el konulduğunu belirtti.

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