Beyaz Saray’da Moskova paniği: Putin savaş meydanını uzaya taşıyor! Kremlin’den cevap geldi: Kötü niyetli fantezi

Rusya, uzaya nükleer uydusavar silahlar yerleştirmeyi mi planlıyor? ABD medyasının bir numaralı gündemi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzay planları. ABD gizli servislerinin Kongre'yi ve Avrupa'daki müttefiklerini Moskova'daki planlar hakkında bilgilendirdiğini iddia eden ABD basını Rusya'nın uzayı yeni savaş alanı haline getireceğini iddia ediyor.

ABD BASININDAN RUSYA İDDİASI: UZAYA NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRIYOR

ABD basını, istihbarat yetkililerinin Kongre'ye sunduğu raporda "böyle bir uydu yok edici silahın konuşlandırılması durumunda sivil iletişim, uzaydan gözetleme ve ABD ile müttefiklerinin askeri komuta ve kontrol operasyonlarını yok edebileceğini" iddia ediyor.

TURNER DUYURDU BIDEN GİZLİLİĞİ KALDIRDI

"İstihbarat" çarşamba günü Ohio Cumhuriyetçi Temsilci Michael R Turner ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi başkanı tarafından yapılan şifreli bir duyuruyla kamuoyuna açıklandı. Biden yönetimine bilginin ne olduğunu spesifik olarak söylemeden gizliliği kaldırması için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ise çarşamba gecesi ABD Kongresi'nin her üyesiyle paylaşılan askeri operasyonla ilgili ABD istihbaratının gizliliğini kaldırmasını istemişti.

UZAY YENİ SAVAŞ ALANI MI OLACAK?

ABC News ise daha önce "istihbaratın" Rusya'nın uzay merkezli uydusavar nükleer silahlarıyla ilgili olduğunu belirtmişti. Mevcut ve eski ABD'li yetkililerin anti-uydunun yakın zamanda fırlatılmayacağını fakat konuşlandırılmasını önlemek için tanımladıkları sınırlı bir zaman aralığının bulunduğunu belirtti.

İngiliz the Times ise "Putin'in nükleer silahlanma yarışı uzayı nasıl yeni savaş alanı haline getirebilir?" başlığını kullandı ve "Rusya nükleer silahları yörüngeye koyarsa ABD yeni karşı önlemler almak zorunda kalacak ve bu da küresel gerilimi artıracak." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ ALANINDA 21. YÜZYIL DÖNÜŞÜMÜ

Rusya'nın ABD uydu sistemlerini hedef alan nükleer cihazları yörüngeye yerleştirmeyi planladığını iddia eden the Times, "Rusya'nın büyüyen saldırgan yeteneklerinde yeni bir sınır oluşturacak ve uzayı 21. yüzyılın savaş alanına dönüştürebilecektir." ifadelerini kullandı.

KORKUNUN TEK ADI RUSYA DEĞİL

The Times Rusya, Çin Kuzey Kore ve İran'ın uzay yeteneklerine ve özellikle de uydu karşıtı silahlara yoğun yatırım yaptığını belirtirken ABD'nin küresel uydu iletişim ağı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

50 YILDIR AYNI PANİK

ABD'nin Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştireceğine yönelik iddiaları 50 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. New York Times, bu konunun onlarca yıldır devam ettiğine dikkat çekerken dünyaca ünlü ABD serisi Star Trek'te de işlendiğini hatırlattı.

ABD askeri yetkilileri ise Rusya ve Çin'in çalışmalarının "uzayı askerileştirmeye" yönelik olduğu konusunda uyarıyor. New York Times'a göre ABD'de geçtiğimiz yıl yayımlanan bir raporda Rusya'nın uyduları kör edecek yeni silahlar geliştirdiği iddia edilmişti. Politico dergisi de ABD'nin bir yıldan fazla bir süredir Rusya'nın potansiyel olarak uydu karşıtı nükleer silahlar üretip uzaya konuşlandırmasından endişe ettiğini belirtti.

ABD ALARMA GEÇTİ: RUSYA 1500 PARÇAYA BÖLMÜŞTÜ

Politico, ABD'li yetkililerin son yıllarda Dünya yüzeyinden fırlatılan ve yörüngedeki uyduları yok edebilecek füzeler konusunda alarma geçtiğini belirtti. Rusya 2021'de kendi uydularından biri üzerinde uydusavar füze testi yapmış ve uyduyu bin 500'den fazla parçaya ayırmıştı. Bu deneyin ardından ABD'de panik başladı.

KİM JONG UN'UN VOSTOÇNİ ZİYARETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Politico, Rusya'nın uzaya ilişkin yeteneklerini geliştirme çabalarının Moskova ile Pyongyang arasındaki bağların güçlendiği dönemde ortaya çıktığına dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, aralık ayında yaptığı konuşmada 2024 yılında üç askeri casus uydu fırlatma sözü vermişti. Öte yandan Kim Jong Un eylül ayında Rusya ve Kuzey Kore'nin uzayda nasıl bir iş birliği yapabileceği konusunda konuşmak üzere Rusya'nın en önemli fırlatma merkezi olan Vostoçni uzay istasyonunda Putin ile bir araya gelmişti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: KÖTÜ NİYETLİ FANTEZİ

ABD Rusya'nın uzayı savaş meydanı haline getireceğini iddia ederken Kremlin'den açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin iddialarının "kötü niyetli fantezilerden" başka bir şey olmadığını iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD'nin iddialarını yalanladı. Beyaz Saray'ın Rusya'ya karşı mücadele için ABD Kongresi'nden daha fazla fon almak amacıyla bu iddiaları ortaya attığını iddia eden Peskov, "Beyaz Saray'ın başka hangi hileleri kullanacağını göreceğiz." Dedi.