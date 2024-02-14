Son dakika: Başkan Erdoğan’ın BAE’deki sözleri dünya basınında: 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devleti!

Yunanistan merkezli bir başka yayın kuruluşu CNN Yunanistan da 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.

Yine Yunan basını olan Ethnos ise, "Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu" dedi.