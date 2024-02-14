Son dakika: Başkan Erdoğan’ın BAE’deki sözleri dünya basınında: 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devleti!

Yunanistan merkezli bir başka yayın kuruluşu CNN Yunanistan da 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.
Yine Yunan basını olan Ethnos ise, "Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu" dedi.
Katar merkezli yayın yapan Al Jazeera ise yayınladığı metinde, 'Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi' açıklamalarını kullandı. Gelişmeleri anbean okurlarına aktaran Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın 'Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır' sözleriyle okurlarına aktardı.
"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ SÖYLEDİ"
Arap basınından Al Arabiya da Erdoğan'ın mesajını "Erdoğan: Filistin devleti Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası" başlığı ile okurlarına ulaştırdı. Al Arabiya haberinde, "Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizine geçici bir çözüm olamayacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiğini söyledi." ifadelerini kullandı.
Arap coğrafyasında faaliyet gösteren Zawya'nın manşeti "Erdoğan: İsrail barış istiyorsa Filistinlilerin devlet kurma hakkını tanımalı" oldu. Zawya haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in barış istiyorsa yerleşim faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilerin Filistin devleti kurma hakkını tanıması gerektiğini belirterek, bu olmadan güvenlikten veya barıştan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi" ifadelerine yer verildi.
"1967 SINIRLARINA DAYALI BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN VARLIĞINI TANIMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU"
Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Naftemporiki de, "Erdoğan İsrail'e yayılmacı hayallerden vazgeçmesi ve 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin varlığını tanıması çağrısında bulundu" dedi.
Khaleej Times 'Türkiye cumhurbaşkanı dünya liderlerine Filistin meselesini halının altına süpürmeyin dedi' manşetini attı.
Zawya'nın manşeti 'Erdoğan: İsrail barış istiyorsa Filistinlilerin devlet kurma hakkını tanımalı' oldu.
Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in barış istiyorsa yerleşim faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilerin Filistin devleti kurma hakkını tanıması gerektiğini belirterek, bu olmadan güvenlikten veya barıştan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi' ifadelerine yer verildi.