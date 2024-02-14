ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

SEKİZLİ ÇETE İLE TEMAS
Sullivan, bu haftanın başlarında, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üst düzey liderleri olan Kongre'de en gizli dosyalara erişimi bulunan ve "Sekizli Çete" olarak bilinen kişilerle bir araya geldiğini söyledi.
Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yüzden Kongre Üyesi Turner'ın, yarın istihbarat ve savunma uzmanlarımızla birlikte onunla görüşmemden önce kamuoyuna açıklama yapmasına biraz şaşırdım" dedi.
Brifing hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Sullivan, toplantıyı başlatanın kendisi olduğunu belirterek,. "Sekizli Çete'ye şahsen ulaştım. Aslında, ulusal güvenlik danışmanının bunu yapması son derece sıra dışıdır ve ben de bunu yaptım" dedi.
Halkın tehdit konusunda endişelenmesi gerekip gerekmediği sorulan Sullivan, "Bir bakıma, bu soruya doğrudan bir 'evet' ile cevap vermek imkansız. çünkü Amerikalılar, dünyada her gün uğraştığımız bir dizi tehdit ve zorluk olduğunu ve bu tehditlerin ve zorlukların terörizmden devlet aktörlerine kadar uzandığını ve bunlarla mücadele etmemiz gerektiğini anlıyor." ifadelerini kullandı.
RUSYA KAYNAKLI MI?
CNN'in ABD'li istihbarat yetkilisine dayandırdığı iddiaya göre, söz konusu olay Rus Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ve "Son Derece Endişe Verici ve İstikrarsızlaştırıcı" bir tehdit.