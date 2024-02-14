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ABD'de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

Son dakika haberleri... ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Biden konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmalı" açıklamasını yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti. ABD basınında konunun Rusya ile ilgili olduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 21:17 Güncelleme 14 Şubat 2024, 22:10
ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.

TurnerTurner

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı.

Turner'in açıklamasında tehdidin niteliği de dahil olmak üzere herhangi bir ek ayrıntı sunulmadı. ABD'li yayın organı NBC News konuya ilişkin geçtiği haberde "Çarşamba öğleden sonra, Temsilciler Meclisi üyeleri, SCIF olarak bilinen ve en hassas, gizli bilgilerin milletvekilleriyle paylaşıldığı son derece güvenli odaya girip çıkmaya başladı." dedi.

Jake SullivanJake Sullivan

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada Turner'ın açıklamasına değindi ve Kongre üyesinin açıklamasının kendisini şaşırttığını, çünkü Perşembe günü için planlanmış bir brifingleri olduğunu öne sürdü. ABD'li bir yetkili, Perşembe günkü brifingin Turner'ın vurguladığı tehditle ilgili olduğunu doğruladı.

SEKİZLİ ÇETE İLE TEMAS
Sullivan, bu haftanın başlarında, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üst düzey liderleri olan Kongre'de en gizli dosyalara erişimi bulunan ve "Sekizli Çete" olarak bilinen kişilerle bir araya geldiğini söyledi.

Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yüzden Kongre Üyesi Turner'ın, yarın istihbarat ve savunma uzmanlarımızla birlikte onunla görüşmemden önce kamuoyuna açıklama yapmasına biraz şaşırdım" dedi.

Brifing hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Sullivan, toplantıyı başlatanın kendisi olduğunu belirterek,. "Sekizli Çete'ye şahsen ulaştım. Aslında, ulusal güvenlik danışmanının bunu yapması son derece sıra dışıdır ve ben de bunu yaptım" dedi.

Halkın tehdit konusunda endişelenmesi gerekip gerekmediği sorulan Sullivan, "Bir bakıma, bu soruya doğrudan bir 'evet' ile cevap vermek imkansız. çünkü Amerikalılar, dünyada her gün uğraştığımız bir dizi tehdit ve zorluk olduğunu ve bu tehditlerin ve zorlukların terörizmden devlet aktörlerine kadar uzandığını ve bunlarla mücadele etmemiz gerektiğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA KAYNAKLI MI?
CNN'in ABD'li istihbarat yetkilisine dayandırdığı iddiaya göre, söz konusu olay Rus Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ve "Son Derece Endişe Verici ve İstikrarsızlaştırıcı" bir tehdit.

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