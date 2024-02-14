ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya

SEKİZLİ ÇETE İLE TEMAS

Sullivan, bu haftanın başlarında, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üst düzey liderleri olan Kongre'de en gizli dosyalara erişimi bulunan ve "Sekizli Çete" olarak bilinen kişilerle bir araya geldiğini söyledi.

Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yüzden Kongre Üyesi Turner'ın, yarın istihbarat ve savunma uzmanlarımızla birlikte onunla görüşmemden önce kamuoyuna açıklama yapmasına biraz şaşırdım" dedi.

Brifing hakkında daha fazla ayrıntı vermeyen Sullivan, toplantıyı başlatanın kendisi olduğunu belirterek,. "Sekizli Çete'ye şahsen ulaştım. Aslında, ulusal güvenlik danışmanının bunu yapması son derece sıra dışıdır ve ben de bunu yaptım" dedi.