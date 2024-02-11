SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Pakistan'da seçim sonuçları açıklandı! İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada

Son dakika haberi! Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada, eski Başbakan Şerif'in partisi ikinci sırada tamamladı. Ulusal Mecliste eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri 101, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 75 sandalye elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 11:10 Güncelleme 11 Şubat 2024, 11:33
Pakistan’da seçim sonuçları açıklandı! İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

Seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste tutuklu PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı.

Pakistan'nın Peşaver kentinde suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar atmıştı.Pakistan'nın Peşaver kentinde suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar atmıştı.

Ulusal Meclisteki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.

Pakistan'nın Peşaver kentinde suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar atmıştı.Pakistan'nın Peşaver kentinde suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar atmıştı.

EYALET MECLİSLERİNDE SONUÇLAR

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Hayber Pahtunhva'da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

Suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri, Pakistan'nın Peşaver kentinde genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep eden gösteri düzenledi. Gösteri sırasında İmran Han'ın bazı destekçileri fotoğrafını öptü. (10 Şubat 2024)Suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri, Pakistan'nın Peşaver kentinde genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep eden gösteri düzenledi. Gösteri sırasında İmran Han'ın bazı destekçileri fotoğrafını öptü. (10 Şubat 2024)

SEÇİME KATILIM ORANI HENÜZ PAYLAŞILMADI

Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri açıklanmadı.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

SON GENEL SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Partili Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler! Kaçışan insanlar, arabaların arasına saklanan çocuk...
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Pentagon’da bir gün! SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
Galatasaray seriye bağladı! Aslan evinde namağlup devam ediyor
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde Gabar müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum’un afişleri kesildi
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: İşte o anlar | Yeğeni Karana yıldız istemişti: Bu sefer nasip olmadı ama...
Kandil’in tavşanları! DEM Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ismiyle neyi amaçladı? Ekrem İmamoğlu işin neresinde?
SON DAKİKA