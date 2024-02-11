Pakistan’da seçim sonuçları açıklandı! İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.
Seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste tutuklu PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı.
Pakistan'nın Peşaver kentinde suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar atmıştı.
Ulusal Meclisteki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.
Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.
Pakistan'nın Peşaver kentinde suçlu bulunan eski başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri genel seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sonuçların daha fazla gecikmeden açıklanmasını talep ederek sloganlar atmıştı.
EYALET MECLİSLERİNDE SONUÇLAR
Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.
Hayber Pahtunhva'da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.
Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.
Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.