Pakistan’da olaylı seçim! Mobil erişim kesildi kara sınırları kapatıldı: Ülke çapında binlerce asker bekliyor

Pakistan'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle sabah 08.00 itibarıyla başladı. 128 milyonu aşkın seçmen 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek olan Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanıyor. Genel seçimlerde oy verme işleminin başlaması üzerine Pakistan genelinde internet ve mobil ağlar askıya alınırken Belucistan eyaletinde dün düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara yönelik endişe de arttı.
İMRAN HAN HAPİSTE OY KULLANACAK
Pakistan'ın 14 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakanı İmran Han ise cezaevinde oy kullanmaya hazırlanıyor.
MOBİL HİZMETLER ASKIYA ALINDI
Pakistan'daki yetkililer güvenlik sorununu gerekçe göstererek ülke çapında mobil hizmetleri geçici olarak askıya aldı.
KARA SINIRLARI KAPATILDI
Pakistan'da oylama devam ederken ülke çapındaki seçim merkezlerine binlerce asker konuşlandırıldı. Ayrıca, İran ve Afganistan sınırları da geçici olarak kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkede son dönemde yaşanan terör olayları sonucunda değerli canlar kaybedilmiştir, asayiş durumunun korunması ve olası tehditlerle başa çıkabilmek için güvenlik önlemleri şarttır." ifadeleri kullanıldı.
BELUCİSTAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Çarşamba günü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde art arda iki bombalı saldırı meydana gelmiş ve 28 kişi hayatını kaybetmişti.