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Pakistan’da olaylı seçim! Mobil erişim kesildi kara sınırları kapatıldı: Ülke çapında binlerce asker bekliyor

Pakistan genel seçimler için sandık başında. Çarşamba günü Belucistan eyaletinde art arda meydana gelen iki bombalı saldırının ardından seçimler için olağanüstü önlemler alınırken ülke çapında mobil erişim kesildi, kara sınırları kapatıldı ve binlerce asker görevlendirildi. Pakistan’ın 14 yıl hapis cezasına çarptırılan eski başbakanı İmran Han ise cezaevinde oy kullanmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 11:40 Güncelleme 08 Şubat 2024, 11:40
Pakistan’da olaylı seçim! Mobil erişim kesildi kara sınırları kapatıldı: Ülke çapında binlerce asker bekliyor

Pakistan'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle sabah 08.00 itibarıyla başladı. 128 milyonu aşkın seçmen 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek olan Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanıyor. Genel seçimlerde oy verme işleminin başlaması üzerine Pakistan genelinde internet ve mobil ağlar askıya alınırken Belucistan eyaletinde dün düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara yönelik endişe de arttı.

İMRAN HAN HAPİSTE OY KULLANACAK

Pakistan'ın 14 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakanı İmran Han ise cezaevinde oy kullanmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Pakistanın eski Başbakanı İmran Han yolsuzluk suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldıSon dakika: Pakistanın eski Başbakanı İmran Han yolsuzluk suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son dakika: Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han yolsuzluk suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

MOBİL HİZMETLER ASKIYA ALINDI

Pakistan'daki yetkililer güvenlik sorununu gerekçe göstererek ülke çapında mobil hizmetleri geçici olarak askıya aldı.

KARA SINIRLARI KAPATILDI

Pakistan'da oylama devam ederken ülke çapındaki seçim merkezlerine binlerce asker konuşlandırıldı. Ayrıca, İran ve Afganistan sınırları da geçici olarak kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkede son dönemde yaşanan terör olayları sonucunda değerli canlar kaybedilmiştir, asayiş durumunun korunması ve olası tehditlerle başa çıkabilmek için güvenlik önlemleri şarttır." ifadeleri kullanıldı.

BELUCİSTAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Çarşamba günü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde art arda iki bombalı saldırı meydana gelmiş ve 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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