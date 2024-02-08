Pakistan’da olaylı seçim! Mobil erişim kesildi kara sınırları kapatıldı: Ülke çapında binlerce asker bekliyor

Pakistan'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle sabah 08.00 itibarıyla başladı. 128 milyonu aşkın seçmen 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek olan Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanıyor. Genel seçimlerde oy verme işleminin başlaması üzerine Pakistan genelinde internet ve mobil ağlar askıya alınırken Belucistan eyaletinde dün düzenlenen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara yönelik endişe de arttı.