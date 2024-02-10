Cehennemden kaçış! Uçak havalanırken ağzından ve burnundan kan geldi: Litrelerce kan duvarları kapladı

AĞZINDAN VE BURNUNDAN FIŞKIRAN KANLAR DUVARLARI KAPLADI

Alman hastaya papatya çayı verildikten sonra bir poşete kan tükürdüğü öğrenildi. 63 yaşındaki yolcunun kanaması artarken uçak havalandı ve ardından adamın ağzından ve burnundan resmen kan fışkırmaya başladı.

Polonyalı Martin, o anları "Tam bir dehşetti, herkes çığlık atıyordu" şeklinde anlatırken adamın litrelerce kan kaybettiğini ve uçağın duvarlarının kanla kaplandığını söyledi.

UÇAKTA "ÖLÜM SESSİZLİĞİ"

Bir diğer yolcu ise "Uçakta ölüm sessizliği vardı" dedi ve adamın mutfak bölümüne taşındığını ardından uçakta birisinin hayatını kaybettiğine dair anons geçilirken uçağın Bangkok'a geri döndüğünü belirtti.

Bangkok'a geri dönen uçağın yolcuları havalimanında iki saat boyunca beklemek zorunda kaldı. Yolcular ise hem uçakta travma geçirdiklerini hem de havalimanında rehber olmaksızın iki saat bekletildiklerini söyleyerek şikayet etti.

Lufthansa Hava Yolları sözcüsü konuya açıklama yaptı ve "Mürettebat ve uçaktaki doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden yolcumuzun ailesine taziyelerimizi iletiyor, diğer yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.