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Cehennemden kaçış! Uçak havalanırken ağzından ve burnundan kan geldi: Litrelerce kan duvarları kapladı

Tayland’dan Almanya’ya giden bir uçakta yolcular resmen dehşeti yaşadı. 63 yaşındaki Filipinli bir yolcunun ağzından ve burnundan litrelerce kan geldi. Uçağın duvarları kana bulanırken yolcular o anları “uçakta ölüm sessizliği vardı” şeklinde anlattı. İşte, Lufthansa Havayolları’na ait uçakta yaşanan dehşet anları…

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 17:05 Güncelleme 10 Şubat 2024, 17:24
Cehennemden kaçış! Uçak havalanırken ağzından ve burnundan kan geldi: Litrelerce kan duvarları kapladı

Perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Almanya'nın Münih şehrine giden Lufhhansa uçağında yolcular resmen dehşeti yaşadı. İsmi açıklanmayan 63 yaşındaki bir Alman yolcu, Filipinli eşi ile seyahat ederken bir anda rahatsızlandı ve burnundan kan gelmeye başladı.

UÇAK HAVALANIRKEN RESMEN KAN KUSTU

Durumu hızla kötüye giden 63 yaşındaki yolcunun ağzından ve burnundan kan geldiğini anlatan yolcular, kanın uçağın duvarlarına sıçradığını belirtti.

63 yaşındaki adamın karısı, uçağa binerken kabin ekibine kocasının kendisini iyi hissetmediğini çünkü Bangkok Havalimanı'nda uçağa yetişmek için koşmak zorunda kaldıklarını söylemişti. Çiftin hemen arkasında kocası ile birlikte oturan 55 yaşındaki sağlık uzmanı Karin, "Daha sonra bir uçuş görevlisi ona iyi olup olmadığını sordu, çok endişeliydi." dedi.

Hemşire olan Karin, Alman hastaya müdahale ettiğini ve kabin ekibine doktora ihtiyaç duyulduğunu söylediğini belirtti.

Pilotun hoparlörden doktor çağırdığı ve "İngilizcesi zayıf" olan 30 yaşındaki bir Polonyalı doktordun geldiği belirtildi.

AĞZINDAN VE BURNUNDAN FIŞKIRAN KANLAR DUVARLARI KAPLADI

Alman hastaya papatya çayı verildikten sonra bir poşete kan tükürdüğü öğrenildi. 63 yaşındaki yolcunun kanaması artarken uçak havalandı ve ardından adamın ağzından ve burnundan resmen kan fışkırmaya başladı.

Polonyalı Martin, o anları "Tam bir dehşetti, herkes çığlık atıyordu" şeklinde anlatırken adamın litrelerce kan kaybettiğini ve uçağın duvarlarının kanla kaplandığını söyledi.

UÇAKTA "ÖLÜM SESSİZLİĞİ"

Bir diğer yolcu ise "Uçakta ölüm sessizliği vardı" dedi ve adamın mutfak bölümüne taşındığını ardından uçakta birisinin hayatını kaybettiğine dair anons geçilirken uçağın Bangkok'a geri döndüğünü belirtti.

Bangkok'a geri dönen uçağın yolcuları havalimanında iki saat boyunca beklemek zorunda kaldı. Yolcular ise hem uçakta travma geçirdiklerini hem de havalimanında rehber olmaksızın iki saat bekletildiklerini söyleyerek şikayet etti.

Lufthansa Hava Yolları sözcüsü konuya açıklama yaptı ve "Mürettebat ve uçaktaki doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden yolcumuzun ailesine taziyelerimizi iletiyor, diğer yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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