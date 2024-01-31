Son dakika: Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han yolsuzluk suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han ve eşi Bushra Bibi, başbakanlığı sırasında aldığı hediyelerle ilgili bir davada yolsuzluk suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han

10 YIL + 14 YIL! CEZALAR NASIL UYGULANACAK?

İmran Han hakkındaki karar, Han'ın salı günü devlet sırlarının sızdırılması ile ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasından bir gün sonra geldi.

Han'ın cezalarının art arda mı yoksa eş zamanlı olarak mı verileceği ise henüz bilinmiyor.

SİYASETTEN 10 YIL MEN

İmran Han'ın yargılanma süreci devam ederken Pakistan ise 8 Şubat'ta düzenlenecek olan genel seçimlere hazırlanıyor. Öte yandan mahkeme İmran Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.

DEVLET SIRLARINI İFŞA ETMEKLE SUÇLANDI

İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları ve tutuklu yargılandıkları davada dün 10'ar yıl hapis cezası almıştı.

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.

Pakistan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

Eski Başbakan Şahbaz Şerif hükümeti tarafından İmran Han'a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han'ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu kaydediliyor.

KARAR 5 AYLIK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN GELDİ

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.