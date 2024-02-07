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Azerbaycan kararı verdi! İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi | Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 30 yıldan fazla bir süredir Ermenistan işgalinde olan Şuşa ve Hankendi gibi şehirlerde de seçim sandıkları kurulurken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyunu Hankendi'de kullandı. Yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona ermesiyle birlikte oy sayım işlemi başladı. Öte yandan Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüşerek, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 08:32 Güncelleme 07 Şubat 2024, 21:06
Azerbaycan kararı verdi! İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi | Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 30 yıldan fazla bir süredir Ermeni işgali altında olan Karabağ'da da sandıkların kurulması ile katbekat arttı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANINI SEÇİYOR

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Azerbaycan sandık başında!

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı.



Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma süresi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

OY SAYIMINA BAŞLANDI
Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına başlandı. Merkezi Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.


YÜZDE 93.9 OY ALDI
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı.

▶️ Anketlerde Aliyev seçiminde oyların yüzde 93'ünü aldı!

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçiminde sandık çıkış anketi gerçekleştirdi.

Ankete göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alırken, Aliyev'i yüzde 1,8 oyla bağımsız aday Zahid Oruç takip etti.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

İLK TEBRİKLER GELDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Lukaşenko, Aliyev'i arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı ve başarı diledi.

AZAD KARABAĞ'DA İLK SEÇİM

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçebilmek için oy kullanabilecek.



ALİYEV OYUNU HANKENDİ'DE KULLANDI
İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyunu Hankendi'de kullandı.

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