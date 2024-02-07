ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kudüs’te! Katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile uzun görüşme

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken terör devleti İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu baş başa uzun ve derinlemesine bir görüşme yaptı.

BLINKEN KUDÜS'TE NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Blinken-Netanyahu görüşmesini İsrail ordu radyosu duyurdu.

BLINKEN-HALEVİ GÖRÜŞMESİ İPTAL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında önceden planlanan bire bir görüşme, Başbakanlık Ofisi'nin yabancı bir diplomat ile ordu arasında seçilmiş bir yetkilinin bulunmadığı bir toplantıya karşı çıktığı yönündeki haberler üzerine iptal edildi. Halevi, Blinken ile Netanyahu ve yardımcıları ve savaş kabinesi üyeleri arasındaki toplantıya katılıyor.