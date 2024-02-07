SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kudüs’te! Katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile uzun görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken terör devleti İsrail’in başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu baş başa uzun ve derinlemesine bir görüşme yaptı. Öte yandan Blinken ile soykırım ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasındaki baş başa görüşme iptal edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 15:58 Güncelleme 07 Şubat 2024, 16:38
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kudüs’te! Katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile uzun görüşme

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken terör devleti İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu baş başa uzun ve derinlemesine bir görüşme yaptı.

Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermediHamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi

BLINKEN KUDÜS'TE NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Blinken-Netanyahu görüşmesini İsrail ordu radyosu duyurdu.

BLINKEN-HALEVİ GÖRÜŞMESİ İPTAL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında önceden planlanan bire bir görüşme, Başbakanlık Ofisi'nin yabancı bir diplomat ile ordu arasında seçilmiş bir yetkilinin bulunmadığı bir toplantıya karşı çıktığı yönündeki haberler üzerine iptal edildi. Halevi, Blinken ile Netanyahu ve yardımcıları ve savaş kabinesi üyeleri arasındaki toplantıya katılıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Son dakika: Beşyol Metrobüs Durağı’nda bitmek bilmeyen çalışma! 45 gün daha kapalı olacak
Başkan Erdoğan MİT kumpasını nasıl bozdu? 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti!
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle
SON DAKİKA