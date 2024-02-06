Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi

Gazze'de ateşkese olumlu baktığını belirten Hamas, esir ve tutuklu takası için şartlarını duyurdu. Hamas, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların sunduğu teklife cevaben üç aşamalı bir ateşkes planı öneriyor.

HAMAS'TAN ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Filistinli grup, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların sunduğu teklife yanıt olarak üç aşamalı bir ateşkes planı öneriyor. Üç aşamalı ateşkes planının detayları şu şekilde:

"Karşı öneriye göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında, ilk 45 günlük aşamada tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak.

Geriye kalan erkek rehineler ikinci aşamada serbest bırakılacak ve çatışmalarda öldürülenlerin kalıntıları üçüncü aşamada değiş tokuş edilecek.

Üçüncü aşamanın sonunda Hamas, tarafların savaşın sona ermesi konusunda anlaşmaya varmasını bekleyecektir.

Hamas teklife ek olarak 1.500 mahkumun serbest bırakılmasını istediğini ve bunların üçte birinin İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistinliler listesinden seçileceğini söyledi.

Ateşkes aynı zamanda Gazze'ye gıda ve diğer yardım akışını da artıracak."

"ÖLÜM MAKİNESİ DURDURULMALI"

Hamas'ın siyasi bürosunun kıdemli üyelerinden Muhhamed Nazzal, grubun Katar, Mısır, İsrail ve ABD tarafından üzerinde çalışılan ateşkes anlaşması taslağına karşı önerisini özetledi ve "Öneri, Paris konferansının ardından Hamas tarafından alındı ve Hamas'ın yanıtı daha spesifikti ve süreler belirlenmişti. Bu zaman çizelgeleri Hamas'ın kendisi tarafından belirlendi" ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCIYA TAVİZ YOK

"Bu ayrıntıların hiçbirinden taviz verilemez. İsrail'in ölüm makinesi durdurulmalı. İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyoruz. Cevabımız gerçekçi ve taleplerimiz makul." şeklinde konuşan Nazzal, Hamas'ın, İsraillilerin "bu anlaşmaya ciddi bir şekilde bağlı olmadıklarından" korktuğunu ve bu nedenle kalıcı ateşkesi, sırf ciddi olup olmadıklarını görmek için, anlaşmanın ikinci aşamasına koyduğunu söyledi.

İSRAİL BASININDAN BOMBA İDDİA

İsrail basını ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takasına yeşil ışık yaktığını bildirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Netanyahu'nun savaş kabinesini bilgilendirmeden ateşkes adımı attığını iddia etti.

BLINKEN YİNE ORTA DOĞU TURUNDA

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki savaşı durdurmak için bir ateşkes anlaşması imzalamak amacıyla İsrail'e gitti.

Pazartesi günü Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapan Mısır ve Katar'daki görüşmelerin ardından Blinken, geçen yılın Ekim ayından bu yana gergin bölgeye yaptığı beşinci tur için çarşamba günü Kudüs'e doğru yola çıktı. Hamas'ın önerilen anlaşmaya tepkisini tartışmak üzere Başbakan Benjamin Netanyahu ve Başkan Isaac Herzog ile görüşecek.

Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD Dışişleri Antony Blinken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başkent Doha'da bir araya geldi.

HAMAS'TAN ATEŞKESE OLUMLU YANIT

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurmuştu.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti." ifadeleri kullanılmıştı.

"TAM VE KAPSAMLI ATEŞKES"

Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."