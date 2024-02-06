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Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi

Son dakika haberleri... Hamas, soykırımcı İsrail ile esir ve tutuklu takası için şartlarını açıkladı. Takas teklifine olumşu baktığını belirten Hamas'tan Katarlı ve Mısırlı arabulucuların sunduğu teklife yanıt olarak üç aşamalı bir ateşkes planı önerdi. Öte yandan İsrail basını ise katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaş kabinesine haber vermeden ateşkese yeşil ışık yaktığını iddia etti. İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 20:51 Güncelleme 07 Şubat 2024, 13:56
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi

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Gazze'de ateşkese olumlu baktığını belirten Hamas, esir ve tutuklu takası için şartlarını duyurdu. Hamas, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların sunduğu teklife cevaben üç aşamalı bir ateşkes planı öneriyor.

HAMAS'TAN ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Filistinli grup, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların sunduğu teklife yanıt olarak üç aşamalı bir ateşkes planı öneriyor. Üç aşamalı ateşkes planının detayları şu şekilde:

"Karşı öneriye göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında, ilk 45 günlük aşamada tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak.

Geriye kalan erkek rehineler ikinci aşamada serbest bırakılacak ve çatışmalarda öldürülenlerin kalıntıları üçüncü aşamada değiş tokuş edilecek.

Üçüncü aşamanın sonunda Hamas, tarafların savaşın sona ermesi konusunda anlaşmaya varmasını bekleyecektir.

Hamas teklife ek olarak 1.500 mahkumun serbest bırakılmasını istediğini ve bunların üçte birinin İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistinliler listesinden seçileceğini söyledi.

Ateşkes aynı zamanda Gazze'ye gıda ve diğer yardım akışını da artıracak."

"ÖLÜM MAKİNESİ DURDURULMALI"

Hamas'ın siyasi bürosunun kıdemli üyelerinden Muhhamed Nazzal, grubun Katar, Mısır, İsrail ve ABD tarafından üzerinde çalışılan ateşkes anlaşması taslağına karşı önerisini özetledi ve "Öneri, Paris konferansının ardından Hamas tarafından alındı ve Hamas'ın yanıtı daha spesifikti ve süreler belirlenmişti. Bu zaman çizelgeleri Hamas'ın kendisi tarafından belirlendi" ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCIYA TAVİZ YOK

"Bu ayrıntıların hiçbirinden taviz verilemez. İsrail'in ölüm makinesi durdurulmalı. İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyoruz. Cevabımız gerçekçi ve taleplerimiz makul." şeklinde konuşan Nazzal, Hamas'ın, İsraillilerin "bu anlaşmaya ciddi bir şekilde bağlı olmadıklarından" korktuğunu ve bu nedenle kalıcı ateşkesi, sırf ciddi olup olmadıklarını görmek için, anlaşmanın ikinci aşamasına koyduğunu söyledi.

İSRAİL BASININDAN BOMBA İDDİA

İsrail basını ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takasına yeşil ışık yaktığını bildirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Netanyahu'nun savaş kabinesini bilgilendirmeden ateşkes adımı attığını iddia etti.

BLINKEN YİNE ORTA DOĞU TURUNDA

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki savaşı durdurmak için bir ateşkes anlaşması imzalamak amacıyla İsrail'e gitti.

Pazartesi günü Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapan Mısır ve Katar'daki görüşmelerin ardından Blinken, geçen yılın Ekim ayından bu yana gergin bölgeye yaptığı beşinci tur için çarşamba günü Kudüs'e doğru yola çıktı. Hamas'ın önerilen anlaşmaya tepkisini tartışmak üzere Başbakan Benjamin Netanyahu ve Başkan Isaac Herzog ile görüşecek.

Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD Dışişleri Antony Blinken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başkent Doha'da bir araya geldi. Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD Dışişleri Antony Blinken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile başkent Doha'da bir araya geldi.

HAMAS'TAN ATEŞKESE OLUMLU YANIT
Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurmuştu.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti." ifadeleri kullanılmıştı.

"TAM VE KAPSAMLI ATEŞKES"
Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."

Gazze'ye yönelik siyonist saldırılar sürüyorGazze'ye yönelik siyonist saldırılar sürüyor

Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edilmişti.

ANLAŞMAYA TÜRKİYE'DEN DESTEK
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan, sözkonusu anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HeniyyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE DEVREDEYDİ
Türkiye ateşkes için devredeydi. Ateşkes ve esir takası görüşmeleri kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın 3 Şubat'ta Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştüSon dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü
Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU
Görüşmede ayrıca, Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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