İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi konuldu!

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı açıklandı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruya göre Kral Charles'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerinde bir kanser türüne rastlandığı ortaya çıktı.

Hangi tür kanser olduğuna yönelik ayrıntı verilmezken, prostat kanseri olmadığı vurgulandı. 75 yaşındaki Charles'ın düzenli bir tedaviye başladığı ve bu süre zarfında doktorların halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu açıklandı. İngiltere, bu kötü haber üzerine büyük üzüntü yaşadı. Dünyanın dört bir yanından Charles'a geçmiş olsun mesajları yollandı.

Kralın oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin önümüzdeki günlerde Londra'ya uçacağı öğrenildi.