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İngiliz ordusu dökülüyor! Son teknoloji uçak gemisi sınıfta kaldı: NATO tatbikatına katılamıyor

İngiliz ordusu resmen dökülüyor. Ordu donanmasının son teknoloji uçak gemisi sınıfta kaldı. Soğuk Savaş’tan bu yana düzenlenen en büyük NATO tatbikatı düzenlenirken İngiliz ordusunun uçak gemisi son kontrollerden geçemedi. Kraliyet Ordusu sefere HMS Queen Elizabeth yerine HMS Prince of Walles’ın katılacağını duyururken İngiliz ordusundaki sorunlar yeniden gündem oldu.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 12:30 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:30
İngiliz ordusu dökülüyor! Son teknoloji uçak gemisi sınıfta kaldı: NATO tatbikatına katılamıyor

İngiltere ordusu resmen krizde. Mart ayında düzenlenecek olan ve 24 ülkenin katılımıyla Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı olan Steadfast Defender düzenlenirken İngiltere'nin sözde "son teknolojiye" sahip iki uçak gemisinden biri, son dakika kontrollerinde pervanesinde bir sorun tespit edildiği için yola çıkamadı. Kraliyet Donanması, HMS Queen Elizabeth'in yerine Norveç'in Arktik kıyısındaki göreve HMS Prince of Wales'ın alacağını bildirdi.

İNGİLİZ DONANMASI SINIFTA KALDI

Sefere çıkmadan önce yapılan rutin kontrollerde, NATO'nun Steadfast Defender 2024 tatbikatının amiral gemisinin sancak pervane şaftında bir sorun tespit edildiği belirtildi. Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamada HMS Queen Elizabeth'in yerine HMS Prince of Wales'ın sefere çıkacağı bildirildi.

KRALİYET ORDUSU DÖKÜLÜYOR

Son dakika yapılan görev değişikliği İngiliz ordusunun sorunlarına yönelik endişeyi artırdı. Lojistik destek eksikliğinin kanıtı olarak uçak gemilerinin fırkateyn ve destroyerlerden oluşan eskort filosunun giderek azaldığına dikkat çekti.

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RÖNESANS DEĞİL GERİLEME

İngiltere'de Pazar günü yayımlanan bir raporda, partiler arası milletvekillerinden oluşan bir grup, Kraliyet Donanması'nın "denizcilikte bir Rönesans geçirdiğine yönelik iddialarına rağmen "hazırlık eksikleri ve yetenek açıklarıyla" mücadele ettiğine yönelik uyarılarda bulundu.

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