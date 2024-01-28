Van Gogh ve Monet’nin ardından şimdi de Leonardo Da Vinci hedefte! Protestocular Mona Lisa’ya çorba fırlattı

Vincent Van Gogh'un "Sunflowers" tablosuna çorbayla ve Claude Monet'in Giverny Bahçesi tablosuna yağlı boya ile yapılan saldırıların ardından aktivistlerin yeni hedefi Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sı oldu.

MONA LİSA'YA ÇORBALI SALDIRI

Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda çağrısı yapan iki protestocu Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı.

"SANAT MI SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA HAKKI MI?"

Dünyaca ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 16. Yüzyıldan kalma eseri iki protestocunun saldırısına maruz kaldı. "Hangisi daha önemli? Sanat mı yoksa sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı mı?" diyen iki protestocu Mona Lisa'ya çorba fırlattı.

"TARIM SİSTEMİMİZ HASTA! ÇİFTÇİLER ÇALIŞIRKEN ÖLÜYOR"

İki genç kadın "Tarım sistemimiz hasta. Çiftçiler çalışırken ölüyor." Diyerek Mona Lisa'yı hedef alırken güvenlik görevlileri tablonun sergilendiği salonu boşalttı.

Tablo kurşun geçirmez camla korunduğu için herhangi bir zarar görmedi. Protestoyu ise Riposte Alimentaire (Gıda karşı atağı) adlı grup üstlendi.

Riposte Alimentaire, çorbalı eylemlerin devam edeceğini duyururken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati ise hiçbir gerekçenin Mona Lisa'nın hedef alınmasını haklı göstermeyeceğini söyledi.