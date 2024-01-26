Türkiye’nin İsveç’e verdiği NATO vizesinin ardından Kanada’dan adım! Silah ambargosu kaldırıldı

Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynak, aylar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya Ocak ayı başında varıldığını ifade etti. Konuya yakın ikinci kaynak, tarafların söz konusu planın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda anlaştığını belirtti.

NE OLMUŞTU? Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye 'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.

Ayrıca; İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada savunma şirketinin iflas ettiği belirtilmişti.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020'de Kanada hükümetinin yaptırımları sonucu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ambargo uygulayan Telemus Sistemleri Inc. şirketinin, ağustosta kepenk kapattığı bildirilmişti. Ana müşterisi TUSAŞ olan Telemus'un askeri insansız hava araçlarında kullanılmak üzere çok çeşitli elektronik destek malzemeleri ürettiği kaydedilmişti.