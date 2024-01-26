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Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vizesinin ardından Kanada'dan adım! Silah ambargosu kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Kanada, Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesinin ardından harekete geçti. Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamasını kaldırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 21:19 Güncelleme 26 Ocak 2024, 21:19
Türkiye’nin İsveç’e verdiği NATO vizesinin ardından Kanada’dan adım! Silah ambargosu kaldırıldı

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi görüşme geçtiğimiz günlerde yapıldı.



TBMM'DEN İSVEÇ'E NATO ONAYI
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin sonunda İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife 'ret' oyu verirken 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı.

Son dakika: İsveçin NATOya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiSon dakika: İsveçin NATOya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Böylece TBMM, İsveç'in NATO üyeliğine vize vermiş oldu.

Bu gelişmenin ardından Kanada'dan Türkiye'ye adım geldi. Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde; Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Kanada'nın Türkiye'ye silah ihracatına yeniden başlayacağı bilgisi aktarıldı.

Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynak, aylar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya Ocak ayı başında varıldığını ifade etti. Konuya yakın ikinci kaynak, tarafların söz konusu planın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda anlaştığını belirtti.

NE OLMUŞTU?
Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.

Ayrıca; İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada savunma şirketinin iflas ettiği belirtilmişti.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020'de Kanada hükümetinin yaptırımları sonucu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ambargo uygulayan Telemus Sistemleri Inc. şirketinin, ağustosta kepenk kapattığı bildirilmişti. Ana müşterisi TUSAŞ olan Telemus'un askeri insansız hava araçlarında kullanılmak üzere çok çeşitli elektronik destek malzemeleri ürettiği kaydedilmişti.

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