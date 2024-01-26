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Terör devleti İsrail soykırım davasını hazmedemedi! Tel Aviv’den Güney Afrika’ya uçuşlar iptal edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin terör devleti İsrail’e açtığı soykırım davasında ara karar verilirken Tel Aviv, Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’a uçuşları sonlandırdı. El Al Israel havayolları, İsraillilerin Güney Afrika’ya uçmak istemediğini belirtirken Tel Aviv’den Johannesburg’a uçuşların 1 Nisan’dan itibaren sona ereceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 16:28 Güncelleme 26 Ocak 2024, 16:30
Terör devleti İsrail soykırım davasını hazmedemedi! Tel Aviv’den Güney Afrika’ya uçuşlar iptal edildi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Lahey'de Güney Afrika'nın terör devleti İsrail'e açtığı soykırım davasında ara kararı verirken Tel Aviv, İsrail'den Güney Afrika'ya uçuşların sonlandırıldığını duyurdu.

SOYKIRIMCI İSRAİL GÜNEY AFRİKA UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Soykırımcı İsrail Güney Afrika'nın açtığı dava dolayısıyla Lahey'de hesap verirken İsrail'in en büyük hava yolu şirketlerinden El Al, 1 Nisan'dan itibaren Tel Aviv-Johannesburg rotasını iptal etmeyi planladığını duyurdu.

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İki haftada bir yapılan uçuşun iptali bundan sonra İsrail'den Güney Afrika'ya doğrudan hiçbir uçuş olmayacağı anlamına geliyor.

El Al'dan yapılan açıklamada "İsrailliler Güney Afrika'ya uçmak istemiyor. Uçuşları iptal ediyorlar ve uçaklar oldukça boş" ifadeleri kullanıldı.

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