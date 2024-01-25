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Nükleer savaşa hazırlık! İsviçre Alpler’inde çok özel sığınak

Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, nükleer tehlike her geçen gün artıyor. Nükleer savaş çıkarsa her şeyin yok olacağını düşünen güçler, İsviçre Alpler’inde çok özel bir sığınak yaptı. 60 milyon bilgi, ‘süper’ disklere kaydedildi ve yerin 300 metre altına gizlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ocak 2024 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:01
Nükleer savaşa hazırlık! İsviçre Alpler’inde çok özel sığınak

Nükleer bir savaşta her şey yok olabilir! Buna karşı süper diskler, insanlığa ait bilgileri 60 milyon mikroskobik sayfada saklayacak. Disklerin korunması için Alp Dağları'nın içindeki özel sığınak kullanıldı.

Global Knowledge Vault (Küresel Bilgi Kasası) adlı projeyi, ABD merkezli Arch Mission Foundation (Arch Misyon Vakfı) gerçekleştirdi. Proje kapsamında insanlığa ait 60 milyon mikroskobik sayfalık bilgi, 'süper' hafızalı disklerde toplandı. Özel bir davetle söz konusu alana giden İngiliz "The Sun" gazetesi muhabiri, sığınağın içinde yeraltı tünelleri, laboratuvarlar ve minyatür demiryolu bulunduğunu yazdı. Disklerin sığınaktaki Hagerbach galerisinde saklandığı belirtilirken, vakıf başkanı Nova Spivack, "Dünyada jeolojik felaket, kozmik enerji patlaması, nükleer savaş, biyo kıyamet yaşanırsa bu diskler bizim sigorta poliçemiz olacak. Dünyanın yeniden kurulması için gereken hafıza bu 'süper' disklerde" dedi. Disklerin içinde dünyada bugün için var olan ve gelecekte olması planlanan her detayın olduğuna dikkat çekildi.



7.5 santimlik disklerin Ay'a, Mars'a, Venüs'e ve Dünya'ya yakın asteroitlere de gönderilmesi planlanıyor. Alpler'deki sığınağın yöneticisi Dr. Michael Kompatscher, "Dağın 300 metre içindeyiz, sabit sıcaklığımız var" dedi.

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