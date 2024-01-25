SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Başkan Erdoğan-Reisi görüşmesi dünya basınında! Gündem Gazze: Orta Doğu için istikrar sözü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan-Reisi görüşmesini anbean takip eden dünya basını, gündemde birinci sırada Gazze’nin olduğuna dikkat çekti ve “Başkan Erdoğan ve Reisi Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasından kaçınmanın gerekliliği konusunda anlaştı” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 09:58 Güncelleme 25 Ocak 2024, 10:25
Başkan Erdoğan-Reisi görüşmesi dünya basınında! Gündem Gazze: Orta Doğu için istikrar sözü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi 8. Toplantısı kapsamında başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İran ve Türkiye'nin heyetlerinin katılımı ile düzenlenen toplantının ardından 10 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında terörle mücadele konusunda Reisi ile iş birliği yapacaklarını ve Filistin'e yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtirken Başkan Erdoğan ile Reisi görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

EL CEZİRE: GÜNDEM GAZZE

Katar merkezli El Cezire "Türkiye ve İran Gazze savaşının ortasında bölgesel istikrarın gerekliliği konusunda anlaştı" başlığını kullanırken Erdoğan ile Reisi'nin Ankara'daki buluşmasında gündemin ilk sırasında Gazze'nin yer aldığına dikkat çekti.

REUTERS: BAŞKAN ERDOĞAN VE REİSİ ORTA DOĞU KONUSUNDA ANLAŞTI

Reuters, "Türkiye ve İran Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasından kaçınmanın gerekliliği konusunda anlaştı" başlığını kullandı ve Başkan Erdoğan ile Reisi'nin "Orta Doğu istikrarını daha da tehdit edebilecek adımlardan kaçınma ihtiyacı konusunda anlaştıklarını" belirtti.

FRANCE 24: ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMALAR TIRMANIRKEN GELDİ

Fransa gazetesi France 24, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti için "Gazze'deki savaşın Orta Doğu'da gerilimi alevlendirmeye ve çatışmaları tırmandırmaya başlamasıyla birlikte geliyor." ifadelerini kullandı. Yemenli Husiler ile ABD ve İngiltere arasındaki krize de dikkat çeken France 24, soykırımcı İsrail'in Suriye'de Tahran bağlantılı kişileri defalarca hedef altığını belirtirken İsrail'in Hizbulah'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatmanın eşiğinde olduğuna dikkat çekti.

THE TIMES OF ISRAEL'DEN TEL AVİV MESAJI

The Times of Israel ise "Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Orta Doğu istikrarını tehdit eden 'adımlara' karşı uyardı" başlığını kullandı. Başkan Erdoğan'ın "Gazze'deki insanlık dışı saldırısı nedeniyle İsrail'e sert çıktığını" belirten the Times of Israel, Başkan Erdoğan ile Reisi'nin Orta Doğu istikrarını tehdit edebilecek adımlardan kaçınma konusunda anlaştıklarını belirtti.

AHRAM: BAŞKAN ERDOĞAN VE REİSİ SÖZ VERDİ

Mısır haber ajansı Ahram Online ise "İranlı Reisi ve Erdoğan İsrail'in Gazze'deki savaşını kontrol altına alma sözü verdi" başlığını kullandı ve Reisi ile Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki çatışmaların tüm Orta Doğu'ya yayılmasını önleme konusunda anlaştıklarını söyledi.

The Express Tribune ise Başkan Erdoğan ile Reisi'nin Gazze ve enerji iş birliği konularına yoğunlaştığını belirtti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yılın ilk MGK’sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
İYİ Parti’nin İstanbul’da aday çıkarması CHP yandaşlarını kudurttu! Merdan Yanardağ ’ihanet’ dedi, İsmail Saymaz ’nasıl eleştirecek’ diye sordu
HangiKredi
SON DAKİKA