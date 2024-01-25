Başkan Erdoğan-Reisi görüşmesi dünya basınında! Gündem Gazze: Orta Doğu için istikrar sözü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi , Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi 8. Toplantısı kapsamında başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İran ve Türkiye'nin heyetlerinin katılımı ile düzenlenen toplantının ardından 10 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında terörle mücadele konusunda Reisi ile iş birliği yapacaklarını ve Filistin'e yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtirken Başkan Erdoğan ile Reisi görüşmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Katar merkezli El Cezire "Türkiye ve İran Gazze savaşının ortasında bölgesel istikrarın gerekliliği konusunda anlaştı" başlığını kullanırken Erdoğan ile Reisi'nin Ankara'daki buluşmasında gündemin ilk sırasında Gazze'nin yer aldığına dikkat çekti.

REUTERS: BAŞKAN ERDOĞAN VE REİSİ ORTA DOĞU KONUSUNDA ANLAŞTI

Reuters, "Türkiye ve İran Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasından kaçınmanın gerekliliği konusunda anlaştı" başlığını kullandı ve Başkan Erdoğan ile Reisi'nin "Orta Doğu istikrarını daha da tehdit edebilecek adımlardan kaçınma ihtiyacı konusunda anlaştıklarını" belirtti.

FRANCE 24: ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMALAR TIRMANIRKEN GELDİ

Fransa gazetesi France 24, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti için "Gazze'deki savaşın Orta Doğu'da gerilimi alevlendirmeye ve çatışmaları tırmandırmaya başlamasıyla birlikte geliyor." ifadelerini kullandı. Yemenli Husiler ile ABD ve İngiltere arasındaki krize de dikkat çeken France 24, soykırımcı İsrail'in Suriye'de Tahran bağlantılı kişileri defalarca hedef altığını belirtirken İsrail'in Hizbulah'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatmanın eşiğinde olduğuna dikkat çekti.