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TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliği kararının ardından ilk ses ABD’den geldi! Beyaz Saray duyurdu: F16 satışı NATO müttefiklerinin çıkarlarına uygun

TBMM Genel Kurulu’nun İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’ni onaylamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 08:59 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:26
TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliği kararının ardından ilk ses ABD’den geldi! Beyaz Saray duyurdu: F16 satışı NATO müttefiklerinin çıkarlarına uygun

TBMM Genel Kurulu'nun İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni onaylamasının ardından ABD'den Türkiye'ye F16 mesajı geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Türkiye'nin İsveç'İn NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini söyledi.

ABD'DEN F-16 SİNYALİ

"Bu (F-16 satışı) NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında Kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde Kongre ile çalışıyoruz." şeklinde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini açıkça belirtti.

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"TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI NATO ÇIKARLARINI DESTEKLEYECEK"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden bir diğeri ise TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ve İsveç'in NATO'ya güç katacağını belirtirken şöyle konuştu:

Başkan Biden uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği destek konusunda açık. Bu muhtemel satış ABD'nin, Türkiye'nin ve tüm NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarını destekleyecektir.

Kongrenin dış ülkelere silah satışında anahtar bir role sahip olduğunu belirten ABD sözcüsü, bazı Kongre üyelerinin açık şekilde "İsveç'in üyeliğinin onaylanmasının Ankara'ya F-16 satışı öncesinde kilit bir değerlendirme" olacağını söylediğini belirtti.

BLINKEN'DAN NATO MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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