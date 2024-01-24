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Moğolistan’da patlama! Doğal gaz taşıyan tanker ile otomobil çarpıştı: 600 itfaiyeci bölgeye koştu

Moğolistan’da doğal gaz taşıyan bir tanker bir otomobil ile çarpıştı. Başkent Ulan Batur’a 600’den fazla itfaiyeci gönderilirken patlamada üçü itfaiyeci olmak üzere en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:36 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:02
Moğolistan’da patlama! Doğal gaz taşıyan tanker ile otomobil çarpıştı: 600 itfaiyeci bölgeye koştu

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da doğal gaz taşıyan bir tanker ile bir otomobilin çarpışması sonucunda büyük bir patlama meydana geldi.

EN AZ ALTI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulan Batur'da meydana gelen patlamada üçü itfaiyeci olmak üzere en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Moğolistan'da otomobile çarpan 60 ton LNG yüklü tanker patladı

600 İTFAİYECİ GÖREVDE

Patlamanın ardından 600'den fazla itfaiyecinin ve 100 itfaiye aracının bölgede görevlendirildiği belirtildi.

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Çarşamba günü başkent Ulan Batur'da, Dunjingarav pazarı yakınında meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığını belirtti. NEMA'dan yapılan açıklamada "Maalesef kaza sonucu Ulusal İtfaiye Teşkilatı'na bağlı 63. İtfaiye Kurtarma Birimi'nden üç memur görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

ARABALAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan tankerde meydana gelen patlama, kısa sürede birçok binayı sararken çok sayıda araba yandı. Ayrıca, bir okulun camlarının patladığı belirtildi.

Patlamada yaralananlardan 10 kişi yanıkları dolayısıyla hastaneye kaldırılırken bir çocuk da zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

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