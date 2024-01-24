Moğolistan’da patlama! Doğal gaz taşıyan tanker ile otomobil çarpıştı: 600 itfaiyeci bölgeye koştu

Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Çarşamba günü başkent Ulan Batur'da, Dunjingarav pazarı yakınında meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığını belirtti. NEMA'dan yapılan açıklamada "Maalesef kaza sonucu Ulusal İtfaiye Teşkilatı'na bağlı 63. İtfaiye Kurtarma Birimi'nden üç memur görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

ARABALAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan tankerde meydana gelen patlama, kısa sürede birçok binayı sararken çok sayıda araba yandı. Ayrıca, bir okulun camlarının patladığı belirtildi.

Patlamada yaralananlardan 10 kişi yanıkları dolayısıyla hastaneye kaldırılırken bir çocuk da zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.