ABD Başkanı Joe Biden neye uğradığını şaşırdı! Filistinli aktivistlerden "kanlı" protesto

ABD Başkanı Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine ziyaret ettiği Virginia'nın Manassas bölgesinde bir grup aktivist tarafından, İsrail 'in Gazze şeridinde "sivillere karşı soykırımına destek vermekle" suçlandı.

Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.





Biden'ın kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de, İsrail'in Gazze'de 29 bin kişiyi öldürdüğünü, bunun "kendini savunma" bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi.