ABD Başkanı Joe Biden neye uğradığını şaşırdı! Filistinli aktivistlerden "kanlı" protesto

ABD Başkanı Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine ziyaret ettiği Virginia'nın Manassas bölgesinde bir grup aktivist tarafından, İsrail'in Gazze şeridinde "sivillere karşı soykırımına destek vermekle" suçlandı.
Aktivistler, Biden'ın aracı geçerken kırmızı renkli boya fırlattı.
Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.
Biden'ın kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de, İsrail'in Gazze'de 29 bin kişiyi öldürdüğünü, bunun "kendini savunma" bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi.
Joe Biden'ın seçim konuşması yaptığı Hylton Gösteri Sanatları Merkezi'nin karşısında toplanan protestocu grup, "Sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar", "Vergileriniz Gazze'de çocukları öldürüyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Soykırımcı Joe, ellerin kanlı" yazan dövizler taşıdı.
Protestocular ayrıca, kırmızı renkli sıvıya batırılan oyuncak bebekler ve elbiseleriyle, plastik şişelerdeki kan renginde sıvıları Biden'ın konuşma yaptığı binanın karşısına bıraktı.