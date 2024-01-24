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ABD Başkanı Joe Biden neye uğradığını şaşırdı! Filistinli aktivistlerden "kanlı" protesto

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir seçim toplantısındaki konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından "soykırımı fonlamayı durdurun" sloganlarıyla defalarca kesildi. Aktivistler, ayrıca Biden'ın aracı geçerken kırmızı renkli boya fırlattı.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 08:01 Güncelleme 24 Ocak 2024, 10:05
ABD Başkanı Joe Biden neye uğradığını şaşırdı! Filistinli aktivistlerden kanlı protesto

ABD Başkanı Biden, ön seçimlerin başlaması üzerine ziyaret ettiği Virginia'nın Manassas bölgesinde bir grup aktivist tarafından, İsrail'in Gazze şeridinde "sivillere karşı soykırımına destek vermekle" suçlandı.

Aktivistler, Biden'ın aracı geçerken kırmızı renkli boya fırlattı.

Daha sonra salon görevlilerince dışarı çıkarılan göstericiler, ayrılırken de Filistin lehine sloganlar atmaya devam etti.

Biden neye uğradığını şaşırdı!



Biden'ın kampanyasını dışarıda protesto eden diğer göstericiler de, İsrail'in Gazze'de 29 bin kişiyi öldürdüğünü, bunun "kendini savunma" bahanesiyle açıklanamayacağını dile getirdi.


Joe Biden'ın seçim konuşması yaptığı Hylton Gösteri Sanatları Merkezi'nin karşısında toplanan protestocu grup, "Sadece hastalıklı toplumlar soykırım yapar", "Vergileriniz Gazze'de çocukları öldürüyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Soykırımcı Joe, ellerin kanlı" yazan dövizler taşıdı.
Protestocular ayrıca, kırmızı renkli sıvıya batırılan oyuncak bebekler ve elbiseleriyle, plastik şişelerdeki kan renginde sıvıları Biden'ın konuşma yaptığı binanın karşısına bıraktı.



Çoğu kadınlardan oluşan aktivistler uzun süre slogan atarak, Biden'ı dinlemek için gelen araç sahiplerini Filistin bayraklarıyla karşıladı.
Göstericiler ayrıca, açtıkları büyük bir pankartla, ABD'nin İsrail'e yaptığı dış yardımların tamamının durdurulması gereğine dikkati çekerken, aksi takdirde "Demokrat Partiye oy vermeyeceklerini" dile getirdi.

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