Yunan donanmasında kriz! İstifalar, personelin yaşadığı ekonomik sorunları gündeme getirdi: Ticari gemilere kaçıyorlar

Bir gemideki mürettebatın 2 ay boyunca ücretsiz çalışacaklarını anladıktan sonra üstlerinden izinsiz görevden ayrılma kararı aldığını belirten astsubay, ayrıca Kızıldeniz 'e gitmesi planlanan YDRA adlı fırkateynden bir grup mürettebatın da istifa ettiğini aktardı.

Yunan donanmasında görev yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir astsubay, askeri konulara ağırlık veren bir haber sitesine verdiği röportajda, donanma personelinin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti.





TİCAARİ GEMİLERE GİDİYORLAR

Astsubay, "Sorun sadece Kızıldeniz'e gitmek değil. Asıl sorun bunları saygı gösterilmemesi. Ticari gemilerdeki tayfalar daha çok kazanıyor ve bu gemilerde çalışmak artık daha cazip hale geldi." dedi.

Yunan donanmasına ait fırkateynlerde teknik sorunların da yaşandığının altını çizen astsubay, özellikle YDRA'nın bir görevde altı ay boyunca dayanamayacağını söyledi.

Astsubay, daha kaç kişinin istifa edeceğini bilmeden, gemilerle gövde gösterisi yapılmak istendiğini belirtti.