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SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen'in başkentini vurdu!

Son dakika haberleri... ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırısında Yemen'de Husilere ait hedefler vuruldu.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 00:46 Güncelleme 23 Ocak 2024, 01:09
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’in başkentini vurdu!

Son dakika haberleri... ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırısında Yemen'de Husilere ait hedefler vuruldu.

ABD ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu!

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki" gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze droneları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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