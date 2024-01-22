SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’in başkentini vurdu!

Son dakika haberleri... ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırısında Yemen'de Husilere ait hedefler vuruldu.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki" gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze droneları düşürdüğünü duyurdu.