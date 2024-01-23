Norveç ve Belçika'dan BMGK'da Gazze'de acil ateşkes çağrısı! "Sivil altyapı asla hedef alınmamalı"

Gazzelilerin yalnızca bombardımandan kaçmadığını aynı zamanda açlık, yetersiz sağlık hizmetleri, ilaç sıkıntısı ve temiz suya ulaşamamak gibi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu belirten Eide, insani krizin çok derin olduğunu söyledi.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini de söyleyen Eide, "Düşüncelerim aynı zamanda Batı Şeria'da artan seviyede yasa dışı yerleşimci şiddetine ve artan ölüm tehlikesine maruz kalanlarla." dedi.