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Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini hedef aldı!

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana kesintisiz devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 23:22 Güncelleme 21 Ocak 2024, 23:43
Yeni görüntüler yayınlandı: Kassam Tugayları katil İsrail askerlerini hedef aldı!

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.

▶️ Kassam Tugayları katil İsrail hezimete uğrattığı anları paylaştı!

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.

Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı.

▶️ Kassam Tugayları katil İsrail hezimete uğrattığı anları paylaştı!

KASSAM TUGAYLARI BİR BİR AVLADI
İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla askeri araçları hedef aldı.

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