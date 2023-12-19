İzlanda’da yanardağ patlaması! Gökyüzü kırmızıya boyandı: Grindvik’in 42 kilometre ötesinden bile görülebiliyor

İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında meydana geldi.
İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) açıklamasına göre, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması, Grindavik kasabasının yakınlarında meydana geldi.
Yerel saatle 22.00 sularında meydana gelen patlamanın görüntüleri, bölgedeki kameralara yansıdı.
İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etti.
İzlanda'nın haftalardır volkanik aktiviteye hazırlandığı belirtiliyor. Ekim ayının sonlarından bu yana başkent Reykjavik çevresindeki bölgede deprem aktivitesinde artış yaşandığı belirtildi.
GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BOYANDI
BBC'ye konuşan bir görgü tanığı, patlama nedeniyle kasabada gökyüzünün kırmızıya boyandığını belirtti.
Uzmanlar, patlamanın, 2010 yılında İzlanda'nın farklı yerlerinde meydana gelen ve Avrupa hava yolculuğunu durduran olayla aynı seviyede bir aksamaya yol açmasının beklendiğini belirtiyor.
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.