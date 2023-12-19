İzlanda’da yanardağ patlaması! Gökyüzü kırmızıya boyandı: Grindvik’in 42 kilometre ötesinden bile görülebiliyor

Yerel saatle 22.00 sularında meydana gelen patlamanın görüntüleri, bölgedeki kameralara yansıdı.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etti.

İzlanda'nın haftalardır volkanik aktiviteye hazırlandığı belirtiliyor. Ekim ayının sonlarından bu yana başkent Reykjavik çevresindeki bölgede deprem aktivitesinde artış yaşandığı belirtildi.