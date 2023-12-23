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Kızıldeniz’den sonra sıra Hint Okyanusu’nda! Saldırılar o bölgeye de sıçradı: İsrail gemisine İHA’lı saldırı

Yemenli Husilerin Kızıldeniz’de İsrail ve ABD gemilerine düzenlediği saldırıların ardından ikinci adres Hint Okyanusu oldu. İngiliz ordusuna bağlı Deniz Ticaret Operasyonları ve deniz güvenlik şirketi Ambrey, Hindistan’ın Verval açıklarında bir ticari geminin İHA tarafından vurulduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 13:10 Güncelleme 23 Aralık 2023, 13:10
Kızıldeniz’den sonra sıra Hint Okyanusu’nda! Saldırılar o bölgeye de sıçradı: İsrail gemisine İHA’lı saldırı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alan saldırılarının ardından Yemenli Husiler Kızıldeniz'de İsrail ve en büyük destekçisi olan ABD'nin gemilerine saldırı düzenlemeye başladı. Kızıldeniz'in savaşın ikinci cephesi olduğu konuşulurken Hint Okyanusu'ndan saldırı haberi geldi.

HİNT OKYANUSU'NDA İHA'LI SALDIRI

İngiliz ordusunun Deniz Ticaret Operasyonları ve deniz güvenlik şirketi Ambrey, Hindistan'ın Verval açıklarında bir ticari geminin İHA tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

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AFP haber ajansı, İHA'lı saldırının İsrail'e ait gemiye zarar verdiğini fakat herhangi bir can kaybına yol açmadığını bildirdi.

Geminin Hindistan kıyılarına yaklaşık 320 kilometre mesafedeyken vurulduğu belirtildi.

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