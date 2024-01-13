Avrupa’da İslam düşmanlığı bitmiyor | Bu sefer Hollanda’da ortaya çıktı! Polislerin gözü önünde Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırı

iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi. A Haber canlı yayınında alçak saldırıya müdahale etmeyen ve izin veren hükümetlerin ve kolluk kuvvetlerinin de olaydan sorumlu olduğunu belirten SETA Araştırmacısı Dr. Yenal Göksun, "Bu saldırılar yeni değil. Ancak Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde gerçekleştirilmesi İslam karşıtlığı ve Türk karşıtlığı nedeniyle dikkat çekiyor. Bu durum Batı'nın Türkiye'de seçimlere angaje olacağının emareleri aslında.

Bu aşağılık eylem bireysel bir eylem gibi gözüküyor ama aslında esas sıkıntı bunun polis koruması altında gerçekleştirilmesi. Burada devlet korumasının ön plana çıktığını görüyoruz.

Biz burada antisiyonist bir eylemin burada gerçekleştirilemeyeceğini, kollluk kuvvetlerinin buna müdahale edeceğini bilyoruz. Bu eylemin de ondan hiçbir farkı yok hatta daha kötü doğrudan kutsal kitabı alan aşağılık bir eylem. Evrensel insan haklarına karşı suç teşkil ediyor." demişti.