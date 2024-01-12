Katil İsrail'in soykırım davası Avrupa basınında! Tarihi duruşma tarihi duruş: "İnsanlığın ruhu olarak Güney Afrika"

El Mundo, "İsrail, tarihinde ilk kez Gazze'deki Filistinlilere soykırım yapmakla suçlanarak dünya mahkemesinin sanık sandalyesine oturuyor. Nihai kararın çıkması uzun sürecek." diye yazdı.

"Tarihi bir duruşma başlıyor: Güney Afrika, Lahey'de İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçluyor" başlığını kullanan El Mundo gazetesi de tarihte geçmişte örneği olmayan bir davanın görüldüğünü kaydetti.

İspanya'daki sağ görüşlü ABC gibi gazetelerin ise UAD'da başlayan davayı İsrail'e yakın bir taraftan gördüğü gözlendi.

ABC, "İsrail, Gazze'de soykırım suçlamasını duyduktan sonra Güney Afrika'yı (Hamas'ın yasal kolu) olmakla suçladı" başlığını kullandı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin konuya ilişkin haberinde duruşmanın ayrıntılarına yer verilirken, "UAD, kararlarını uygulatma yetkisine sahip değil ve muhtemelen İsrail de kendi aleyhine olacak bir kararı görmezden gelecektir ancak böyle bir tutum İsrail'e karşı duyulan öfkeyi ve İsrail'in Gazze'ye askeri harekatının uluslararası alanda kınanmasını artıracaktır." ifadesi yer aldı.

EFSYN gazetesi ise "İnsanlığın ruhu olarak Güney Afrika" başlığını kullandı. Haberde, UAD'dan çıkacak bir kararın yaptırımının olmadığına ilişkin eleştirilere karşı şu ifadeler kullanıldı:

"2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası hukukun uygulanması için oluşturulan mekanizmalar ve BM'nin değersizleştirilmesi, uluslararası toplumun havlu atıp hukuksuzluk ile hukukun güçlüden yana olduğu durumla mücadele etmeden pes etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle de yenilmez Nelson Mandela'nın ülkesinde 'soykırım' kelimesinin kullanılmasının büyük bir ağırlığı var."

Bu davanın tabuları yıktığını vurgulayan gazete, İsrail liderlerinin uluslararası alanda sahip olduğu kendine özgü dokunulmazlık kabuğunun da davayla parçalandığını kaydetti.