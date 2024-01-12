Nadia El-Nakla, Kasım 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın çağrısıyla toplanan ve Gazze'de ateşkes isteyen lider eşleri zirvesine katıldığını, Türkiye'nin 'kısa süreli mülteci statüsü' vereceği Gazzeli aile üyelerinin listesini İsrail'e ilettiğini, listede kendi kardeşi ve ailesinin isimlerinin de bulunduğunu ancak daha sonra büyük olasılıkla İsrail'in kardeşinin adını listeden çıkardığını belirtti.

Bu nedenle yalnızca yengesi ve 4 yeğeninin Gazze'den çıkarıldığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü kaydeden El-Nakla, "Güvende oldukları için çok mutluyum. Kardeşim, çocuklarını kurtardığımız için bize sürekli teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ÜLKEMDE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

El-Nakla, aile üyelerini İskoçya'ya getirecek yöntemlerin eksikliğinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyorum çünkü kendi kardeşimi kendi evime getirme hakkım yok. Karşıdaki evde haklı olarak Ukraynalı aileyi ağırlayan insanlar var ama ben kendi kardeşimi ağırlayamıyorum ve bu, beni çok üzüyor. Burada doğdum, vergilerimi ödüyorum, topluma katkıda bulunuyorum ancak beni temsil etmesi gereken hükümet böyle bir iş yapıyor" dedi.

"SEÇMENLER GAZZE TUTUMUNU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK OY VERMELİ"

Bu yılın ikinci yarısında düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin değerlendirme yaparken partilerin Gazze'ye ilişkin tutumunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini kaydeden El-Nakla, İngiliz siyasetinin ABD dış politikasını takip ettiğini öne sürdü ve "Her ne kadar mecliste 'Filistinlilerin hayatı önemlidir.' söyleminde bulunsalar da İngiltere hükümeti, Filistinlileri önemsemiyor" görüşünü paylaştı.

El-Nakla, ana muhalefet İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer'ı kendisini "insan hakları avukatı" olarak tanımlasa da Gazze'de ateşkes çağrısı yapmaması konusunda eleştirerek, "Bir sonraki başbakan olmayı çok istiyor ama bunlar hangi tarafta yer aldığını gösteren siyasetteki önemli noktalardır" değerlendirmesinde bulundu.