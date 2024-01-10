Sapık milyarder Jeffrey Epstein öldü mü öldürüldü mü? Kardeşi ABD’li bakanı işaret etti





"SORUŞTURMA GEREKLİ ŞEKİLDE YAPILMADI"

Kardeşinin birçok hata yaptığını ancak intihar etmemek için de "birçok sebebi" olduğunu savunan Mark Epstein, onun ölümüyle ilgili soruşturmanın gerekli şekilde yapılmadığını savundu.





TRUMP VE CLINTON HAKKINDA KİRLİ BİLGİLER

Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü.





"EPSTEIN'IN ÖLÜMÜNÜ KİMİN İÇİN GİZLİYORDU"

Kardeşinin günlük hayatına dahil olmadığını, bu nedenle onun neleri bilip bilmediğini söyleyen Mark, " William Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.