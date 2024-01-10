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Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu! Türk'ün anlattıkları ise tüyler ürpertti

Jeffrey Epstein'in, 'özel odasında' çocuklara tecavüz edip fuhuş ağı kurduğu iddia edildi. Hatta 3 AB başkanının kasetinin bulunduğu belirlendi. Kurbanlar arasındaki bir Türk'ün anlattıkları ise tüyler ürpertti!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ocak 2024 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:00
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu! Türk’ün anlattıkları ise tüyler ürpertti

B.K.. adlı kadın, 26 yaşındayken kuaförlük yaptığını, saçlarını kesmek için ünlü milyarderin Florida'daki malikanesine davet edildiğini anlattı. Burada Epstein'in, karısının yanında kendisine tecavüz ettiğini vurguladı.


Hatta oğlunun önünde defalarca tecavüze uğradığını açıkladı. Epstein'in özel odasında ise Clinton, Obama ve Trump'ın ahlak dışı görüntülerinin çekildiği anlaşıldı. Kasetlerin kimde olduğu ise meçhul!



KARANLIK ODA!
ABD'DE kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların 4. bölümünde de gizlilik kararı kaldırıldı. Bununla birlikte suçlu ve suçsuz nitelemesi yapılmadan yüzlerce isim açıklandı.

Epstein'in pilotunun Türkiye, Çekya ve Almanya'dan Florida'ya kızları götürdüğü, 20 uçuş gerçekleştirdiği ve bu kızlardan 14'ünün Türk olduğu iddiası ortaya atıldı. Epstein'ın Florida'daki malikanesindeki özel odada, küçük kızlara tecavüz ettiği, hatta o odadan bazı ünlülerin de geçtiği vurgulandı. Kamuya açıklanan belgelerde ABD eski başkanları Bill Clinton, Barack Obama ve Donald Trump'ın, bu özel odada küçük yaştaki kızlarla ilişkiye girdiği iddiası yer aldı.

VİDEOLAR NEREDE!
Sadece 3 ABD başkanı değil, Virgin Group'un sahibi Richard Branson, Google'ın patronu Sergey Brin, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de bu odanın müdavimleri olduğu vurgulandı. Epstein ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'in bu odadaki her anı kameraya aldığı saptandı. Şimdi ABD ve İngiliz medyası "Bu görüntüler kimde?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

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