Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in fuhuş ağında yeni isimler ifşa oldu! Türk’ün anlattıkları ise tüyler ürpertti

B.K.. adlı kadın, 26 yaşındayken kuaförlük yaptığını, saçlarını kesmek için ünlü milyarderin Florida'daki malikanesine davet edildiğini anlattı. Burada Epstein'in, karısının yanında kendisine tecavüz ettiğini vurguladı.

Hatta oğlunun önünde defalarca tecavüze uğradığını açıkladı. Epstein'in özel odasında ise Clinton, Obama ve Trump'ın ahlak dışı görüntülerinin çekildiği anlaşıldı. Kasetlerin kimde olduğu ise meçhul!





KARANLIK ODA!

ABD'DE kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların 4. bölümünde de gizlilik kararı kaldırıldı. Bununla birlikte suçlu ve suçsuz nitelemesi yapılmadan yüzlerce isim açıklandı.