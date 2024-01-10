Katil İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da hayatını kaybeden sivil sayısı da 29'a yükselmiş oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, güneydeki Kefr Kella beldesinde evinin yakınına topçu mermisi isabet eden bir sivil yaşamını yitirdi.





Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Merc" askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ve hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda daha önce, 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri ölmüştü.