Irksal ve Ekonomik Adalet için Yahudiler topluluğu üyesi çok sayıda Yahudi ve New Yorklu, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek, New York eyaleti ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Holland Tüneli'nin birçok girişini trafiğe kapattı.