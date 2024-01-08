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New York sokaklarında "Gazze’de ateşkes" sesleri yankılandı! Yahudiler Holland Tüneli'ni trafiğe kapattı

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.  Binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ABD'nin New York kentinde yaşayan Yahudiler'den geldi. New York'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, ateşkes çağrısıyla New York eyaleti ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Holland Tüneli'ni trafiğe kapattı.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 21:47 Güncelleme 08 Ocak 2024, 21:49
New York sokaklarında Gazze’de ateşkes sesleri yankılandı! Yahudiler Holland Tüneli’ni trafiğe kapattı

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

▶️ New York'taki Yahudiler "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu!

ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok AB ülkesi lideri soluğu İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yanında aldı. Sırtını sıvazladı uzun uzun sarıldı.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD'nin New York kentinde yaşayan Yahudiler, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunarak eylem düzenledi.

Irksal ve Ekonomik Adalet için Yahudiler topluluğu üyesi çok sayıda Yahudi ve New Yorklu, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasını talep ederek, New York eyaleti ile New Jersey eyaletini birbirine bağlayan Holland Tüneli'nin birçok girişini trafiğe kapattı.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki işgale son vermesi çağrısında bulunarak, "Bizim vergilerimizle, bizim adımıza etnik temizlik yapılırken işler her zamanki gibi devam edemez.

Yahudilerin güvenliği adı altında Filistinliler bombalanırken ve aç bırakılırken, Yahudiler sessiz kalmayacak" denildi.

KATİL İSRAİL KARŞITI PROTESTOYA GÖZALTI!

Katil İsrail karşıtı protesto eylemine müdahale eden New York polisi (NYPD) bazı aktivistleri gözaltına aldı.

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