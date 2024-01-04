Salih el-Aruri suikastının detayları ortaya çıktı: Savaş uçağından atılan 6 güdümlü füzeyle katlettiler!

Savaş uçağının 6 güdümlü füze ateşlediği, bunlardan ikisiyle binadaki Hamas toplantı odasının doğrudan vurulduğu bildirildi.



"KULLANILAN FÜZELER 100 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAYDI" Bu füzelerin İsrail savaş uçaklarınca kullanıldığının altını çizen yetkili, her birinin 100 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü. Tel Aviv yönetimi, resmi olarak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

SALİH EL-ARURİ KİMDİR? Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı. Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN