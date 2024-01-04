Duruşmanın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde sanık Redden'in mahkeme salonundaki bir bankın üzerinden Yargıç Mary Kay Holthus'un üzerine atladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, sanık Redden'i bastırmaya çalışırken Holthus'un defalarca yumruk attığı da seçiliyor.

Las Vegas'ta Clark İlçe Bölge Mahkemesi sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki Deobra Redden adlı sanığın, ciddi bedensel zararla darp girişiminde bulunma suçunu kabul ettikten sonra çarşamba sabahı ceza duruşması için Las Vegas'ta mahkemeye çıktığını söyledi.

ABD 'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas 'ta bir şartlı tahliye davası, yargıcın ve polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlandı. Kefaleti reddedilen bir sanık kendisini kürsüye attı ve yargıca saldırdı.

YARGIÇ VE POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Mahkeme sözcüsü, 62 yaşındaki Yargıç Holthus'un yaralandığını ve durumunun takip edildiğini söyledi. Sözcü, ayrıca, bir mahkeme polisinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Sekizinci Bölge Adli Mahkemesinden yapılan açıklamada "Personelin ve kolluk kuvvetlerinin, sanığı bastıran kahramanca eylemlerini takdir ediyoruz. Tüm protokollerimizi gözden geçiriyoruz; yargıyı, kamuoyunu ve çalışanlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, çarşamba sabahı adliyede yaşanan darp olayının araştırıldığını söyledi.

ŞARTLI TAHLİYESİ REDDEDİLDİ

Sanık Redden kürsüye atlamadan hemen önce, avukatı, Yargıç Holthus'tan Redden'ın şartlı tahliyesini istemiş fakat Yargıç bunu kabul etmemişti.

Mahkeme kayıtları Redden'ın daha önce de hırsızlık girişim ile 19 ay hapis cezasına çarptırıldığını gösteriyor.