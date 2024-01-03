Japonya’da uçak kazası: Bir yolcu uçağının 5 mürettebat kurtarılamadı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Havalimanı'na inen bir yolcu uçağı bir yardım uçağı ile çarpıştı. Uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Diğer uçaktaki 5 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Havalimanı'na inen bir yolcu uçağı bir yardım uçağı ile çarpıştı. Uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Diğer uçaktaki 5 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
Japonya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım götürmek için kalkışı bekleyen sahil güvenlik uçağındaki mürettebatın hepsinin de hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.