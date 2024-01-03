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Japonya'da uçak kazası: Bir yolcu uçağının 5 mürettebat kurtarılamadı

Piste tekerlek koyan uçak, deprem bölgesine yardım götüren uçakla çarpıştı. Yardım uçağındaki Ülkedeki en üzücü kaza 1985'te Tokyo'dan Osaka'ya uçan bir yolcu uçağının 5 mürettebat kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Japonya’da uçak kazası: Bir yolcu uçağının 5 mürettebat kurtarılamadı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Havalimanı'na inen bir yolcu uçağı bir yardım uçağı ile çarpıştı. Uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Diğer uçaktaki 5 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.




Japonya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım götürmek için kalkışı bekleyen sahil güvenlik uçağındaki mürettebatın hepsinin de hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

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