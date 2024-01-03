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Hamas’ın 2 numarasına suikast! Salih Aruri hayatını kaybetti

İsrail, Beyrut’ta SİHA’lı saldırı düzenledi. Hamas’ın yöneticilerinden Aruri ve 5 kişi hayatını kaybetti. Bir Hizbullah yetkilisi İsrail'in SİHA'lı suikastı sonrası "Buna muhakkak cevap vereceğiz" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Hamas’ın 2 numarasına suikast! Salih Aruri hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın ofisini vurdu. Saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el- Aruri öldürüldü. Aruri ile birlikte 5 kişi daha can verdi.

Bir Hizbullah yetkilisi İsrail'in SİHA'lı suikastı sonrası "Buna muhakkak cevap vereceğiz" dedi.

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