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İşgalci İsrail'den TRT ekibine saldırı: Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT ekibine saldırdı. Türkiye'den işgalci İsrail'e tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 17:18 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 17:29
İşgalci İsrail’den TRT ekibine saldırı: Türkiye’den peş peşe tepkiler

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Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.

İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi.

Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.

İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere saldırdıİşgalci İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı

TRT EKİBİNE SALDIRI
İsrail polisi, bu anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı, kameraman Ömer Avvad polislerin itmesi sonucu yere düştü. İsrail polisi, basın mensuplarını alandan zorla uzaklaştırdı.

TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti.

TRT ekibine saldırı! TRT ekibine saldırı!

TÜRKİYE'DEN TEPKİ
İsrail'in saldırısı sonrası Türkiye'den tepki yağdı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetlediklerini ifade etti.

Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor. TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek. İsrail'deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görevi başındaki TRT Haber ekibine karşı İsrail güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetliyor, gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek gayesi Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

MSB'DEN TEPKİ
Milli Savunma Bakanlığı, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa kapısında TRT Haber ekibine yönelik saldırısını kınıyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz, İsrail vahşetine karşı Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya, Gazzeli masumların sesini dünyaya duyurmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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