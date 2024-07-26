İşgalci İsrail’den TRT ekibine saldırı: Türkiye’den peş peşe tepkiler

Ömer Çelik , "Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor. TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek. İsrail'deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetlediklerini ifade etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görevi başındaki TRT Haber ekibine karşı İsrail güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetliyor, gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek gayesi Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

MSB'DEN TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa kapısında TRT Haber ekibine yönelik saldırısını kınıyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz, İsrail vahşetine karşı Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya, Gazzeli masumların sesini dünyaya duyurmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.