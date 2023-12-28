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Batı medyasının karanlık algıcısı BBC'den taraflı yayıncılık! O sözleri duyunca apar topar yayını kesti

İşgalci siyonist ordusu İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamına devam ederken, Batı medyasının karanlık algı operasyonu ise bitmek bilmiyor. İkiyüzlü İngiliz medyası BBC, katliama göz yumarak örtbas etmeye devam ediyor. Son olarak, İngiliz yayın kuruluşu BBC, stüdyosunda ağırladığı Gazze’nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, “Gazze’de soykırım var” deyince spiker birçok kez sözünü kesti. Daha sonra ise yayını sonlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:44 Güncelleme 28 Aralık 2023, 13:12
Batı medyasının karanlık algıcısı BBC’den taraflı yayıncılık! O sözleri duyunca apar topar yayını kesti

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana göz göre göre insanlık suçu işliyor.

Masum sivilleri hedef alacak kadar gözü dönmüş İsrail, saldırılarında hedef gözetmiyor. İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu birçok Batılı yayın kuruluşu ise göz yumarak örtbas etmeye devam ediyor. Bu kuruluşlardan birisi de İngiliz kamu yayıncısı BBC.

Tarafsız yayıncılıktan bahseden BBC, stüdyosundan ağırladığı konuğunu, "Gazze'de soykırım var" der demez susturmaya çalıştı.

VAHŞETİ KELİMELERE DÖKTÜ
Gazze'nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, konuşmasına başlayınca "Bu herkesin gözleri önünde gerçekleşen bir soykırım." sözleri ile yaşanan vahşeti kelimelere döktü.

SİVİLLERİ HEDEF ALMIYORLAR
Bunun üzerine BBC sunucusu Lucy Hockings araya girerek "Bu kelime inanılmaz derecede duygusal." diyerek İsrail'in tezlerini savunan cümleler kurdu.

Spiker, "İsrail, yalnızca Hamas'ı hedef alıyor. Onlar sivilleri hedef almıyorlar bu doğru değil." dedi.

Bunun üzerine Karim Ali, "Siviller ölüyor. Sosyal medya yöneticimizin etraflarındaki 5 evin hepsi havaya uçtu. 100 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Onun evi mahalledeki son ev. Tüm mahalle yerle bir edildi" dedi.

Hockings,Ali'nin sözlerinden son derece rahatsız duyurak 'Teşekkür ederim' diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

BÖLGEDE SON DURUM
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 312 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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