BBC’den taraflı yayıncılık! Hamas yanlısı paylaşımı beğenen 6 muhabirini işten çıkardı

Geçtiğimiz günlerde BBC ayrıca, Tel Aviv'deki BBC Arapça ekibinin bir üyesinin geçen hafta sonunda İsrail polisi tarafından üzerinde medya yazan bir araçla durdurulduğunu ve saldırıya uğradığını açıklamıştı. Yayıncı kuruluş, "Gazeteciler, Gazze'deki çatışmayı özgürce haberleştirebilmelidir" diyerek kendi içinde de tezata düşmüştü.
İSİMLERİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTI
BBC muhabirlerinin isimlerinin soruşturma yürütülürken açıklanması, muhabirlerin güvenlikleri konusunda endişelere yol açtı.
HAMAS'I TERÖRİST OLARAK TANIMLADI
Ayrıca İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara sözcüsü,İsrail'in yıllardır sürdürdüğü zulmü görmezden gelerek, Hamas'a yönelik "teröristler" kelimesinin uygun olduğunu söyledi.
Sözcü, "Bazı haber kuruluşları Hamas'ı doğru bir şekilde terörist bir grup olarak tanımlıyor, doğruluğun her koşulda önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcüsünün açıklamasına cevap olarak BBC, haberlerinde, Hamas'ı terörist olarak tanımlayan yazarlara yer verdiğini söyledi.
BBC, tarafsızlık adına böyle bir yaklaşım sergilediğini söylese de bazı Britanya gazeteleri kurumun tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.
Konuyla ilgili BBC Direktörü Tim Davie'ye mektup yazan 7 eski kültür bakanı, bu yaklaşımın aslında BBC'nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü öne sürdü.
BBC CEO'su Deborah Turness konuyla ilgili yazdığı mektubunda, kurumun hiçbir grup için "terörist" ifadesini kullanmama kararını savunurken, "Bunun nedeni, terörist kavramının siyasallaşması ve savaşlarda bir silah olarak kullanılması" dedi.
BBC'nin İsrail'in Gazze'deki katliamı boyunca kullandığı skandal ifadeler bunlarla da sınırlı değildi. BBC daha önce gün içerisindeki haber bültenlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini "Hamas'a destek" olarak nitelemesi, ülkede tepkilere neden olmuştu.
İngiliz kuruluş, geçtiğimiz günlerde yine İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlattığı esnada muhabirinin yayınını kesti.
Muhabirin sözlerinin ardından sunucu teknik aksaklık bahanesine sığınarak, "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
BBC'nin bu insanlık dışı tutumuna Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) skandala ait görüntüleri paylaşıp,
"Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir. Şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Filistinlilere destek verenlere ve hatta İsrail'i eleştirenlere yapılan baskılar bunlarla da sınırlı kalmadı. İngiliz the Guardian gazetesi, kırk yıllık karikatüristi Steve Bell'i, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yer aldığı çiziminin "Yahudi karşıtı" olduğunu iddia ederek kovdu.