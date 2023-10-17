BBC’den taraflı yayıncılık! Hamas yanlısı paylaşımı beğenen 6 muhabirini işten çıkardı

Hamas 'ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu 'nun ardından şoka uğrayan İsrail , Gazze'de göz göre göre insanlık suçu işliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistin'i yok etmekle tehdit ederken Batı basını İsrail kurşunlarıyla ölen Filistinlileri göz ardı ederek İsraillilere methiyeler düzüyor.

İsrail, tarihin görüp görebileceği en büyük kıyımlardan birini gerçekleştirirken BBC gibi sözde tarafsız birçok Batılı yayın kuruluşunun ikiyüzlülükleri bir kez daha ortaya çıktı.

MUHABİRLERE ACİL SORUŞTURMA

BBC Arapça servisinde görev yapan altı muhabire, sosyal medya platformu X'teki "Aksa tufanı" operasyonunu destekledikleri izlenimi veren paylaşımları nedeniyle BBC tarafından "Acil" soruşturma başlatıldı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre muhabirin soruşturma altına alınmasının nedeni Hamas'ı "özgürlük savaşçıları" olarak tanımlayan bir mesajı beğenmesi.