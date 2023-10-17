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BBC'den taraflı yayıncılık! Hamas yanlısı paylaşımı beğenen 6 muhabirini işten çıkardı

Hamas’ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze’de soykırım gerçekleştiriyor. Masum sivilleri hedef alacak kadar gözü dönmüş İsrail, saldırılarında hedef gözetmiyor. İsrail'in işlediği bu insanlık suçunu birçok Batılı yayın kuruluşu ise göz yumarak örtbas etmeye devam ediyor. Bu kuruluşlardan birisi de İngiliz kamu yayıncısı BBC. Tarafsız yayıncılıktan bahseden BBC Hamas yanlısı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı 6 muhabirini görevden aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 14:54 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:23
BBC’den taraflı yayıncılık! Hamas yanlısı paylaşımı beğenen 6 muhabirini işten çıkardı

Hamas'ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze'de göz göre göre insanlık suçu işliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistin'i yok etmekle tehdit ederken Batı basını İsrail kurşunlarıyla ölen Filistinlileri göz ardı ederek İsraillilere methiyeler düzüyor.

İsrail, tarihin görüp görebileceği en büyük kıyımlardan birini gerçekleştirirken BBC gibi sözde tarafsız birçok Batılı yayın kuruluşunun ikiyüzlülükleri bir kez daha ortaya çıktı.

MUHABİRLERE ACİL SORUŞTURMA
BBC Arapça servisinde görev yapan altı muhabire, sosyal medya platformu X'teki "Aksa tufanı" operasyonunu destekledikleri izlenimi veren paylaşımları nedeniyle BBC tarafından "Acil" soruşturma başlatıldı.

Yabancı basında yer alan haberlere göre muhabirin soruşturma altına alınmasının nedeni Hamas'ı "özgürlük savaşçıları" olarak tanımlayan bir mesajı beğenmesi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiliz kamu yayıncısı BBC, "Acil" soruşturma başlatılan Ortadoğu muhabirlerini resmi olarak kovmasa da yayına çıkmalarına yasak getirdi.

BBC'den yapılan açıklamada, "Bu konuyu acilen soruşturuyoruz. Editoryal ve sosyal medya kurallarımızın ihlal edildiğine dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz ve ihlal tespit ettiğimiz takdirde disiplin cezaları da dahil olmak üzere harekete geçeceğiz" denildi.



Geçtiğimiz günlerde BBC ayrıca, Tel Aviv'deki BBC Arapça ekibinin bir üyesinin geçen hafta sonunda İsrail polisi tarafından üzerinde medya yazan bir araçla durdurulduğunu ve saldırıya uğradığını açıklamıştı. Yayıncı kuruluş, "Gazeteciler, Gazze'deki çatışmayı özgürce haberleştirebilmelidir" diyerek kendi içinde de tezata düşmüştü.

İSİMLERİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTI
BBC muhabirlerinin isimlerinin soruşturma yürütülürken açıklanması, muhabirlerin güvenlikleri konusunda endişelere yol açtı.

HAMAS'I TERÖRİST OLARAK TANIMLADI
Ayrıca İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara sözcüsü,İsrail'in yıllardır sürdürdüğü zulmü görmezden gelerek, Hamas'a yönelik "teröristler" kelimesinin uygun olduğunu söyledi.

Sözcü, "Bazı haber kuruluşları Hamas'ı doğru bir şekilde terörist bir grup olarak tanımlıyor, doğruluğun her koşulda önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcüsünün açıklamasına cevap olarak BBC, haberlerinde, Hamas'ı terörist olarak tanımlayan yazarlara yer verdiğini söyledi.

BBC, tarafsızlık adına böyle bir yaklaşım sergilediğini söylese de bazı Britanya gazeteleri kurumun tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.

Konuyla ilgili BBC Direktörü Tim Davie'ye mektup yazan 7 eski kültür bakanı, bu yaklaşımın aslında BBC'nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü öne sürdü.

BBC CEO'su Deborah Turness konuyla ilgili yazdığı mektubunda, kurumun hiçbir grup için "terörist" ifadesini kullanmama kararını savunurken, "Bunun nedeni, terörist kavramının siyasallaşması ve savaşlarda bir silah olarak kullanılması" dedi.

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BBC'nin İsrail'in Gazze'deki katliamı boyunca kullandığı skandal ifadeler bunlarla da sınırlı değildi. BBC daha önce gün içerisindeki haber bültenlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini "Hamas'a destek" olarak nitelemesi, ülkede tepkilere neden olmuştu.

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İngiliz kuruluş, geçtiğimiz günlerde yine İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlattığı esnada muhabirinin yayınını kesti.

Muhabirin sözlerinin ardından sunucu teknik aksaklık bahanesine sığınarak, "Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BBC'nin bu insanlık dışı tutumuna Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) skandala ait görüntüleri paylaşıp,
"Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir. Şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Filistinlilere destek verenlere ve hatta İsrail'i eleştirenlere yapılan baskılar bunlarla da sınırlı kalmadı. İngiliz the Guardian gazetesi, kırk yıllık karikatüristi Steve Bell'i, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yer aldığı çiziminin "Yahudi karşıtı" olduğunu iddia ederek kovdu.

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