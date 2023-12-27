Robot istilasından korkanlar dikkat! Tesla fabrikasında acımasız ve kanlı saldırı: Elon Musk’ın robotu mühendisi hedef aldı

Elon Musk'ın ABD'nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında robot istilasına yönelik komplo teorilerini yeniden gündeme taşıyacak bir hadise yaşandı. Giga Texas fabrikasında bir mühendisin robot saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

TESLA ROBOTU MÜHENDİSE SALDIRDI

Tesla robotunun mühendise "metan pençeleriyle" saldırdığını yazan Daily Mail, mühendisin elinde, kolunda ve sırtında ciddi bir yara açıldığını belirtti. Robot saldırısına uğrayan mühendisin kanlar içinde kaldığı belirtildi.

"KAPATMA DÜĞMESİNE BASMAYA ZORLUYOR"

Dünya basını bu hadiseyi konuşurken İngiliz Daily Mail gazetesi, Tesla robotu için "kapatma düğmesine basmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

ROBOTİK İŞ ARKADAŞLARI, KATİL DROIDLER, SÜRÜCÜSÜZ ARABALAR…

Amazon sevkiyat merkezlerindeki robotik iş arkadaşları, katil droid cerrahlar, sürücüsüz arabalar ve hatta robotik satranç eğitmenlerinin uyguladığı şiddet nedeniyle artan yaralanma vakaları, yeni teknolojinin hızlı entegrasyonunun sorgulanmasına yol açtı.

ROBOTLAR ONLARCA KİŞİYE DAHA SALDIRDI

Tesla'nın Giga Texas fabrikasının çalışanlarını temsil eden bir avukat ise, işçilerle yaptığı görüşmelerden hareketle yaralanma vakalarının eksik rapor edildiğini belirtti. Avukata göre eksik raporlar arasında 28 Eylül 2021'de bir ölüm hadisesi dahi yer alıyor.

2021'de meydana geldiği belirtilen saldırı ise Tesla'nın Giga Texas için hazırladığı 2021 Yıllık Uyumluluk Raporu'nda şekilde yer alıyor. Raporda hadisenin detayları yer almazken the Information haber sitesi ise robot tarafından saldırıya uğrayan mühendisin "hurda alüminyum toplamak için tasarlanmış olan bir oluktan birkaç metre aşağı düştüğünü ve ardında kan izleri bıraktığını" belirtiyor.

2022 verilerine göre Tesla'nın Texas fabrikasındaki her 26 işçiden biri robotlar tarafından saldırıya uğramış görünüyor.