SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Robot istilasından korkanlar dikkat! Tesla fabrikasında acımasız ve kanlı saldırı: Elon Musk’ın robotu mühendisi hedef aldı

Elon Musk’ın Tesla fabrikasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Yapay zekanın daha da gelişmesi ile birlikte robotların dünyayı ele geçirebileceğine yönelik komplo teorileri artarken bir Tesla mühendisi Texas yakınlarındaki fabrikada “acımasız” ve “kanlı” bir saldırıya uğradı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 14:57 Güncelleme 27 Aralık 2023, 15:25
Robot istilasından korkanlar dikkat! Tesla fabrikasında acımasız ve kanlı saldırı: Elon Musk’ın robotu mühendisi hedef aldı

Elon Musk'ın ABD'nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında robot istilasına yönelik komplo teorilerini yeniden gündeme taşıyacak bir hadise yaşandı. Giga Texas fabrikasında bir mühendisin robot saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

TESLA ROBOTU MÜHENDİSE SALDIRDI

Tesla robotunun mühendise "metan pençeleriyle" saldırdığını yazan Daily Mail, mühendisin elinde, kolunda ve sırtında ciddi bir yara açıldığını belirtti. Robot saldırısına uğrayan mühendisin kanlar içinde kaldığı belirtildi.

"KAPATMA DÜĞMESİNE BASMAYA ZORLUYOR"

Dünya basını bu hadiseyi konuşurken İngiliz Daily Mail gazetesi, Tesla robotu için "kapatma düğmesine basmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

ROBOTİK İŞ ARKADAŞLARI, KATİL DROIDLER, SÜRÜCÜSÜZ ARABALAR…

Amazon sevkiyat merkezlerindeki robotik iş arkadaşları, katil droid cerrahlar, sürücüsüz arabalar ve hatta robotik satranç eğitmenlerinin uyguladığı şiddet nedeniyle artan yaralanma vakaları, yeni teknolojinin hızlı entegrasyonunun sorgulanmasına yol açtı.

ROBOTLAR ONLARCA KİŞİYE DAHA SALDIRDI

Tesla'nın Giga Texas fabrikasının çalışanlarını temsil eden bir avukat ise, işçilerle yaptığı görüşmelerden hareketle yaralanma vakalarının eksik rapor edildiğini belirtti. Avukata göre eksik raporlar arasında 28 Eylül 2021'de bir ölüm hadisesi dahi yer alıyor.

2021'de meydana geldiği belirtilen saldırı ise Tesla'nın Giga Texas için hazırladığı 2021 Yıllık Uyumluluk Raporu'nda şekilde yer alıyor. Raporda hadisenin detayları yer almazken the Information haber sitesi ise robot tarafından saldırıya uğrayan mühendisin "hurda alüminyum toplamak için tasarlanmış olan bir oluktan birkaç metre aşağı düştüğünü ve ardında kan izleri bıraktığını" belirtiyor.

2022 verilerine göre Tesla'nın Texas fabrikasındaki her 26 işçiden biri robotlar tarafından saldırıya uğramış görünüyor.

Simpsonlar yanında hafif kaldı! Nostradamus ve Baba Vanganın 2024 kehanetleri şamar oğlanına çevirdi! Dünya sona yaklaşıyor...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan katil İsrail’in Nazi kamplarına: Senin Hitler’den ne farkın var?
SON DAKİKA | 2024 asgari ücret açıklanıyor! Külliye’de milyonların beklediği zirve! Asgari ücret zammında konuşulan rakam ne?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA