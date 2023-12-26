Simpsonlar yanında hafif kaldı! Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri şamar oğlanına çevirdi! Dünya sona yaklaşıyor...

2024 yılına girmemize sayılı günler kala ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın kehanetleri yine dünya gündemine oturdu. Daha önceden Covid-19'u haber veren ve şu ana kadar kehanetlerinin yüzde 70'inden fazlası gerçekleşen kahinlerin 2024 yılı ile ilgili öngördükleri şamar oğlanına çevirdi. Peki geçmişte pek çoğu şeyi bilen Nostradamus ve Baba Vanga 2024 yılı için neleri öngördü? İşte detaylar...