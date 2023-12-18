Gazze’de 18 yıllık kin 56 yıllık istimlak planı! Yerleşimci şirket enkazlar üzerine şehir kurmak istiyor: Hedef neden Gush Katif? Tanıtımını aylardır yapıyorlar

Terör devleti İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan 12 Eylül 2005'e kadar Gazze 'yi ilhak etti. Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuka aykırı şekilde 38 yıl boyunca yerleşim yerleri kuran terör devleti 2005'te dönemin Başbakanı Ariel Şaron'un emri ile bölgeden tamamen çekildi. Soykırımcı İsrail, 18 yıldır Gazze Şeridi'ne yeniden dönmek için hazırlık yapıyor.

Harey Zahav'ın ortaklarından Shlomo Warmstein'ın biyografisi dikkat çeken en büyük detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Samiriye bölgesi konseyini eski Genel Müdürü Shlomo Warmstine'ın Samiriye Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan ile birlikte Başbakan Benjamin Netanyahu'yu daha fazla yerleşim yerine izin vermesi konusunda adeta tehdit ettiği, Gush Etzion'da Altı Gün Savaşları'nın 50 yıldönümü dolayısıyla yapılması planlanan törenin de bir anlamı olmadığı konuşulmuştu.

Harey Zahav'ın Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ido Antzilevich'in rezerv asker olarak Gazze'de savaştığı iddia ediliyor.

GUSH KATİF'TE BİR YAHUDİ ŞEHRİ

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye istimlak ile dönüş planlarının PR'ını uzun zamandır yapıyor. İsrail basınında konu ile ilgili sözde halkın nabzını yoklayan çok sayıda haber yayımlandı. Aksa Tufanı'ndan sonra da yayımlanmaya devam eden haberlerde Gush Katif'e dönüş için propaganda çalışması yapıldı. Peki, İsrail'in planı ne? İsrailli yerleşimciler "Amaç 2005'te var olanı yeniden yapmak değil, daha büyük bir şey yapmak, orada bir Yahudi şehri yaratmak, orada bir sanayi merkezi oluşturmak ve Yahudi tarım projelerini yeniden başlatmak." şeklinde konuşuyor.

AYLARDIR TANITIMINI YAPIYORLAR

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ise popüler şarkıcı Hanan Ben Ari, skandal bir klibe imza atmıştı. Aksa Tufanı ile şaşkına dönen İsrail'in festivale katılan İsraillileri katlettiğinin öğrenildiği Nova festivali hakkında bir video klip çeken Ben Ari, İsraillileri Hamas'ın öldürdüğünü belirterek adeta bir intikam şarkısı yazdı. Şarkıda "Gush Katif'e geri dönüyoruz. Gazze kıyısında Nova plajı kuracağız." ifadelerine yer verdi.