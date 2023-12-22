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Husiler Kızıldeniz'i abluka altına aldı! ABD gemilerine adeta savaş açtı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail- HAMAS savaşıyla Ortadoğu'da gerginlik artması üzerine harekete geçti. Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüşüp "Bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü anlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Husiler Kızıldeniz’i abluka altına aldı! ABD gemilerine adeta savaş açtı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail- HAMAS savaşıyla Ortadoğu'da gerginlik artması üzerine çareler aramaya başladı. Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüşüp "Bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü anlattı.

Blinken, Kızıldeniz'de Husiler'in özellikle ABD gemilerine yönelik saldırılarını kınadı ve deniz güvenliği konusunda iş birliği çağrısı yaptı. Yemen'deki Husiler'in lideri Abdülmelik el-Husi, "Kızıldeniz'deki herhangi bir gerilime" yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için çalışma başlattı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu oluşumda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avustralya Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller, İspanya ve Bahreyn'in yer aldığını anlattı. Bu arada Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi'nden yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği hatırlatıldı.

Husilerin sözcüsü Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını vurguladı.

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