Husiler Kızıldeniz’i abluka altına aldı! ABD gemilerine adeta savaş açtı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail- HAMAS savaşıyla Ortadoğu'da gerginlik artması üzerine çareler aramaya başladı. Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüşüp "Bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü anlattı.

Blinken, Kızıldeniz'de Husiler'in özellikle ABD gemilerine yönelik saldırılarını kınadı ve deniz güvenliği konusunda iş birliği çağrısı yaptı. Yemen'deki Husiler'in lideri Abdülmelik el-Husi, "Kızıldeniz'deki herhangi bir gerilime" yanıt olarak ABD'nin savaş gemilerini hedef alacaklarını vurguladı.