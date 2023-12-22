Son dakika: Alman Der Spiegel anladı: İsrail’in Hamas’ı yok etmesi hayal

Hamas, yalnızca bir 'örgüt' değil, aynı zamanda topluma kök salmış, fikirleri zihinlerde ve kalplerde yer edinmiş bir güçtür. Bu süreç, onlarca yıl sürer.

Öte yandan Hamas'ın Gazze 'deki lideri Yahya Sinvar'ı 180 saat sorguladığını söyleyen İsrail iç istihbarat teşkilatının eski başkanı Michael Kobe, Sinvar'ın "çok zeki" olduğunu ve birkaç ay içinde İbranice öğrendiğini dile getirdi.

"STRATEJİK AÇIDAN GÜÇLENDİ" Söz konusu Alman dergisi, Hamas'ın İsrail saldırıları nedeniyle askeri olarak zayıflamış olsa bile, stratejik açıdan daha güçlü hale geldiğinin altını çizdi.

İSRAİL ORDUSU YANIT VEREMEDİ! NEW YORK TIMES: EN BÜYÜK VE EN YIKICI BOMBALARDAN BİRİ KULLANILDI

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in siviller için güvenli alan ilan ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta en büyük ve en yıkıcı bombalardan birini kullandığını kanıtladı.

New York Times'ın görsel kanıt servisinin analiz ettiği görüntüler, neredeyse her biri 1 ton ağırlığındaki füzelerin savaştan kaçan sivillerin sığındığı Han Yunus'ta defalarca atıldığını ortaya koydu.

Gazete, bombaların düştüğü yerleri belirlemek için uydu görüntülerini tarayan bir yapay zeka kullandı. Yapay zekanın bulduğu kraterler New York Times muhabirleri tarafından sahadan gelen görüntülerle karşılaştırıldı.