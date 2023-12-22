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Son dakika: Alman Der Spiegel anladı: İsrail'in Hamas'ı yok etmesi hayal

Son dakika haberleri... Netanyahu'nun katil sürüsü Gazze'de soykırım yaparken Hamas tarafından büyük darbeler almaya da devam ediyor. İsrail ordusunu resmen bozguna uğratan Hamas'ın yok edilemeyeceğini Almanlar anladı. Alman dergisi Der Spiegel, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinin imkansız olduğunu yazdı. Hamas'ın Filistin halkına kök saldığı belirtilerek, "Bu süreç, onlarca yıl sürer" denildi.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 15:33 Güncelleme 22 Aralık 2023, 15:41
Son dakika: Alman Der Spiegel anladı: İsrail’in Hamas’ı yok etmesi hayal

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam gerçekleştirirken aynı zamanda Hamas tarafından büyük yenilgilere uğratılıyor.

İsrail basını Golan Tugayı'nın geri çekildiğini açıklarken Kudüs Tugayı, İsrail'e ait insansız hava aracını imha ettiklerine dair video paylaştı.

Yaşananların ardından ABD basınından Bloomberg, Hamas'ın ucuz maliyetli insansız hava araçlarının İsrail'i geride bıraktığını yazmış, "Kısıtlı bütçeyle İsrail'i alt ettiler" yorumunda bulunmuştu.

"İSRAİL HAMAS'I YENEBİLİR Mİ?"
Bu kez Almanya merkezli Der Spiegel dergisi, "Hamas yenilebilir mi?" sorusunu yönelttiği sayısında, bu fikrin gerçekli olmadığını belirtti.

Hamas'ın yok edilemeyeceğinin ortaya çıktığı ve İsrail saldırılarının söz konusu Filistinli grubu daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Filistin halkının Hamas'a desteğine işaret edilen analizde, Hamas'ın ortadan kaldırılması senaryosunun imkansız olduğu vurgulandı.

"Ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil"
Konuyla ilgili bir uzmanın görüşlerine yer verilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

İsrail'in Hamas'ı yenme ya da ortadan kaldırma fikri gerçekçi değil. (Olsa bile) Bu hareketin ideolojisi, başka bir hareketle ortaya çıkar.

"TOPLUMA KÖK SALDILAR"
İsmi açıklanmayan İsrailli bir askeri analist, görüşlerini dile getirdi:

Hamas, yalnızca bir 'örgüt' değil, aynı zamanda topluma kök salmış, fikirleri zihinlerde ve kalplerde yer edinmiş bir güçtür. Bu süreç, onlarca yıl sürer.

"STRATEJİK AÇIDAN GÜÇLENDİ"
Söz konusu Alman dergisi, Hamas'ın İsrail saldırıları nedeniyle askeri olarak zayıflamış olsa bile, stratejik açıdan daha güçlü hale geldiğinin altını çizdi.

Öte yandan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı 180 saat sorguladığını söyleyen İsrail iç istihbarat teşkilatının eski başkanı Michael Kobe, Sinvar'ın "çok zeki" olduğunu ve birkaç ay içinde İbranice öğrendiğini dile getirdi.

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İSRAİL ORDUSU YANIT VEREMEDİ! NEW YORK TIMES: EN BÜYÜK VE EN YIKICI BOMBALARDAN BİRİ KULLANILDI
Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in siviller için güvenli alan ilan ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta en büyük ve en yıkıcı bombalardan birini kullandığını kanıtladı.

New York Times'ın görsel kanıt servisinin analiz ettiği görüntüler, neredeyse her biri 1 ton ağırlığındaki füzelerin savaştan kaçan sivillerin sığındığı Han Yunus'ta defalarca atıldığını ortaya koydu.

Gazete, bombaların düştüğü yerleri belirlemek için uydu görüntülerini tarayan bir yapay zeka kullandı. Yapay zekanın bulduğu kraterler New York Times muhabirleri tarafından sahadan gelen görüntülerle karşılaştırıldı.

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208 krater tespit edildiğini ve sınırlı uydu görüntüleri nedeniyle birçok çukurun da belirlenemediğini kaydeden gazete, İsrail'in ana müttefiki ABD'nin Gazze'nin bombalanması için 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla MK-84 bombası gönderdiğini yazdı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki MK-84'ler, F-16 gibi savaş uçaklarından atılan en büyük bomba.

Gazeteye konuşan cephane uzmanları, 12 metre ve daha büyük çaptaki çukurların çoğunlukla yalnızca 1000 kilogramlık bombalar tarafından oluşturulduğunu söyledi.

New York Times söz konusu bombalara dair İsrail ordusuna sorular yöneltti ancak İsrailliler bu tür soruların bir sonraki aşamada gözden geçirileceğini söyledi.

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