İşgalci İsrail ’tünelde’ sıkıştı! ABD’li Washington Post yazdı: İsrail Şifa Hastanesi ile ilgili iddialarını kanıtlayamadı

Gazete, delilleri titizlikle inceledikten sonra Şifa Hastanesi'nde bir komuta ve kontrol merkezi olduğu yönündeki iddiaların yetersiz kaldığını dolayısıyla uluslararası insancıl hukuka göre öncelikli korunması gereken hastaneye yönelik askeri saldırılar hakkında hukuki ve insani açıdan kritik soruların ortaya çıktığını belirtti.

"İsrail ordu birlikleri tarafından keşfedilen tünel ağına bağlı odalarda Hamas'ın askeri kullanımına ilişkin herhangi bir kanıt görülmedi." ifadeleri kullanılan haber, şöyle devam etti:

Bunun ardından İsrail güçleri hastaneyi bombalamış, daha sonra da işgal etmişti. Hagari, bu iddialarını "somut kanıtlarla" desteklediğini öne sürmüştü.

Siyonist İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari , 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin altında "Hamas'ın komuta merkezi olduğunu" iddia ederek, hastanelerin "terör amaçlı kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" tehdidinde bulunmuştu.

Bu doğrultuda kanıtların yetersizliğini göz önüne alan uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanlarının, İsrail'in hastaneye saldırıları ve kuşatması ve daha sonra da baskınlarının neden olduğu sivil zayiatın değerlendirilen tehditle orantılı olup olmadığı sorularını gündeme getirdiği vurgulandı.

İSRAİL'İN İDDİALARININ DOĞRU OLDUĞUNU SAVUNAN ABD DE KANITLARINI PAYLAŞAMADI

İsrail güçlerinin hastaneyi işgal etmesinden saatler önce ABD yönetiminden, İsrail'in iddialarını doğrulayan istihbarata sahip olduklarına dair açıklamalar geldiğini hatırlatan Washington Post, buna karşılık bu değerlendirmelerin dayandığı istihbaratın paylaşılmadığına dikkati çekti.