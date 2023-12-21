Katil Netanyahu’nun oğlu Yair Genelkurmay Başkanı Halevi’yi askeri darbeyle suçlayan paylaşımı beğendi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını önceden bilmek ve "defakto" askeri darbeye teşebbüs etmekle suçlayan X paylaşımını beğendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını önceden bilmek ve "defakto" askeri darbeye teşebbüs etmekle suçlayan X paylaşımını beğendi.
HALEVİ LİDERLİĞİNDEKİ BİR ASKERİ DARBENİN TAM ORTASINDAYDIK
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun oğlu Yair'in beğendiği X gönderisinde, "7 Ekim'de, Simha Tora (Bayramı) sabahında gerçekleşecek olan saldırıyı Başbakan'a bildirmeyen Herzi Halevi liderliğindeki bir askeri darbenin tam ortasındaydık." ifadesi kullanıldı.
Sosyal medya kullanıcısının X gönderisinde "Darbe ne bitti ne de tamamlandı." paylaşımına yer verilirken Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir askeri üsse girişini engelledikleri iddia edildi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail askeri üssüne gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin Halevi ve Gallant tarafından iptal edildiğini öne sürmüştü.
Ynet'in haberine göre, İsrail ordusundan ve Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin zaman kısıtlaması nedeniyle ertelendiği ve Ben Gvir'den başka bir tarih ayarlamasının istendiği bildirilmişti.
Yair Netanyahu'nun beğendiği sosyal medya paylaşımında Herzi hakkındaki iddialar, ilk olarak İsrailli Kanal 12 televizyon kanalında gündeme getirilmişti.
Kasımda Yair Netanyahu, Telegram hesabında 3 bin Hamas mensubunun 7 Ekim'de Gazze'den İsrail'e geçişlerine ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri, Shin Bet ve Yüksek Mahkemeyi suçlayan gönderileri paylaşmıştı.
Kasım ayında İsrail medyasına yansıyan haberlerde Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtilmişti. Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüşmüştü.
Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söylemişti.
İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etmişti.
Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekmişti.
NETANYAHU "GAZZE" BAHANESİYLE YOLSUZLUKTAN YARGILANMASINI ERTELEMEYE ÇALIŞIYOR
Öte yandan Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, "Başbakan Netanyahu'nun yıllardır ceza davasıyla aynı anda yönetilebileceğine ilişkin söz emri çıktı, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delillerin saklanması amacıyla ortaya çıktı." denildi.
Haberde, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın, 18 Aralık'ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan'ın evinde bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı.
Kanal 13'ün haberinde, sözlü tanıkların Adalet Bakanı Yariv Levin, milletvekili Zeev Elkin, Başbakanlık Hukuk Danışmanı Shlomit Barnea, istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in ( Şabak) Başkanı Yuval Diskin, Eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail Hayom gazetesinin yayıncısı Miriam Adelson ve Netanyahu'nun kuzeni David Shimron'un da bulunduğu yerde önemli kişilerin dile getirildiği.
Savcılığın geleceğinin, bu durumun "yargılamayı birkaç ay geciktirebileceğinden"; Endişelerin dile getirildiği haberinde, iddia makamının tanıklarının varlığının sürdüğü ve sonra savunma adına ilk ifade edecek kişi Netanyahu'nun bizzat kendisi olduğu kaydedildi.
Habere göre, Netanyahu'nun avukatı, avukatların yalnızca tanık sırasının değiştirildiğini belirttiklerini, yargılamanın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.
NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel sakatlıklar için sorumluluk kullanma"; suçlamalarıyla dava açmayı talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketi, bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu'nun mevcut satışları elde etmek karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.
Netanyahu'ya yönelik, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber, Shaul Elovitch'i satmayı hukuka aykırı olarak hükümet politikasını suçlaması halinde bulunuyor.
Rüşvet ve yayın yayınlarının kapsamında ele alınan dosyalar İsrailli Hollywood film stüdyosu Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda sağlanması yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud'un liderin karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücüne yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından güçlü bir şekilde iddia edildiği iddia ediliyor.
Yargılamanın sonunda suçlu olduğu halde 10 yıl hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.