Karada Kassam tokadı yiyen Bibi’nin askerlerine WSJ PR’ı: Soykırımcı İsrail’in tek çaresi Hamas’ı karalamak

Soykırımcı İsrail ordusu karada Kassam Tugaylarının ezici direnişi karşısında çaresiz kalırken soykırımcı İsrail askerleri hem Başbakan Benjamin Netanyahu'yu ve Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlamaya başladı. Soykırım ordusu Kassam'dan tokat yediği kara saldırısından kaçmak için Netanyahu'yu suçlarken Wall Street Journal ise İsrail askerlerinin korkaklığını gizlemek için Hamas ile ilgili yeni bir algı yönetimine soyundu.

KARADA KASSAM TOKADI YİYEN SOYKIRIM ORDUSUNA WSJ PR'I

ABD gazetesi Wall Street Journal, Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'de Filistinlilerin operasyonu desteklediğini fakat iki aydan fazla bir süredir devam eden İsrail saldırıları ile güç geçtikçe derinleşen insani kriz dolayısıyla Hamas'a karşı sessiz eleştiriler başladığını iddia etti.

Gazzelilerin "İnsanlar her dakika ölüyor. Bizi bu korkunç girdaba sürükleyen Hamas'tır." Şeklinde açıklamalar yaptığını iddia eden Wall Street Journal, açıkça karada Kassam tokadı yiyen soykırımcının PR'ını yapıyor.

TEK ÇARE HAMAS'I KARALAMAK

Aksa Tufanı ile yıllardır oluşturmaya çalıştığı sözde güçlü ordu ve güçlü istihbarat imajı yerle bir olan İsrail'in tek çaresi Batı basınının PR çalışmaları. İsrail istihbarat servisi Mossad'ın reklam ajansı haline gelen Wall Street Journal, karada yalnızca bir direnişçi grubu olan Kassam Tugayları karşısında korkuya sürüklenen İsrail askerlerini şişirecek yeni bir içerik bulamayınca çareyi Hamas'a kara propaganda yapmakta buldu.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları dolayısıyla Filistinlilerin Hamas'ı suçladığını iddia eden Wall Street Journal, Filistinlilerin Hamas lideri İsmail Haniye'ye Arap kültüründe oldukça aşağılayıcı bir eylem olarak görülen ayakkabı fırlatacağını söylediğini belirtiyor.

SOYKIRIMCI KAN KAYBEDİYOR

Wall Street Journal'ın son hamlesinin sebebi ile çok açık. Geçtiğimiz günlerde İsrail gazetesi Maariv, "Gazze Şeridi'ndeki savaşçılar arasındaki ölüm oranında İsrailliler önce fakat dünyada kimse bununla ilgilenmiyor." İfadelerini kullanmıştı. Haberde ayrıca, soykırım ordusundan bir askerin kara saldırısından şikayet ettiği şu ifadelere yer verilmişti:

Askerlerin girmesine gerek kalmadan bu alanın havadan temizlenmemesi mümkün. Başta bunu yaptık ama belki de liderlerimiz artık düşman askerlerinin hayatını ön planda tutmaya başlamıştır.